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О переходе Хамеса в «МЮ» будет объявлено 21 мая

16 мая 2017, 08:30
10

Официальное объявление о переходе полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса в «Манчестер Юнайтед» может быть озвучено 21 мая, сообщает колумбийское радио. В Мадриде эту информацию не подтверждают, так как сезон закончится не ранее финала Лиги чемпионов с «Ювентусом», который состоится 3 июня.

Напомним, что Хамес перебрался в «Реал» летом 2014 года. Но в этом сезоне он не получает достаточного количества игрового времени, поэтому не скрывает, что готов попробовать свои силы в другом клубе.

Хамес в текущем сезоне сыграл 21 игру, в которых забил восемь голов и отдал шесть результативных передач.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Трансферы Манчестер Юнайтед Реал Родригес Хамес
Комментарии (10)
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Болельщик Реал Мадрида
1494913839
Утка, "бомбардир.ру", снова сплетни распускает.
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mig28
1494914611
Игрового времени определенно будет больше..если действительно перейдет
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mauxa
1494915789
Не хотелось бы, чтобы он уходил..
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ЧИНГИСХАН 90
1494917474
Отличная комбинация! Гризман, Рашфорд, Хамес Родригес! Вот начнется все ничьи в победу!)))
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ItalianFootball
1494918253
У Моура в немилость в два счета залететь может. Аккуратно, Хамес.
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Alex3920486
1494921013
А все чесал, что я остаюсь...
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GenghisKhan
1494925470
Боюсь, а заиграет ли он в АПЛ...
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Павел Буре
1494932682
Обьясните пожалуйста почему это усиление и какой позиции в МЮ, и еще за сколько денег?
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mutabor0992
1494981312
А за чем???
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САНЁК17
1494996815
Жалко,парень не хотел уходить а что то произошло вид он сказал же я останусь.Лично я буду смотреть он где будет играть.
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