О переходе Хамеса в «МЮ» будет объявлено 21 мая

Официальное объявление о переходе полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса в «Манчестер Юнайтед» может быть озвучено 21 мая, сообщает колумбийское радио. В Мадриде эту информацию не подтверждают, так как сезон закончится не ранее финала Лиги чемпионов с «Ювентусом», который состоится 3 июня.

Напомним, что Хамес перебрался в «Реал» летом 2014 года. Но в этом сезоне он не получает достаточного количества игрового времени, поэтому не скрывает, что готов попробовать свои силы в другом клубе.

Хамес в текущем сезоне сыграл 21 игру, в которых забил восемь голов и отдал шесть результативных передач.