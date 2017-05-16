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    О переходе Хамеса в «МЮ» будет объявлено 21 мая

    Официальное объявление о переходе полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса в «Манчестер Юнайтед» может быть озвучено 21 мая, сообщает колумбийское радио. В Мадриде эту информацию не подтверждают, так как сезон закончится не ранее финала Лиги чемпионов с «Ювентусом», который состоится 3 июня.

    Напомним, что Хамес перебрался в «Реал» летом 2014 года. Но в этом сезоне он не получает достаточного количества игрового времени, поэтому не скрывает, что готов попробовать свои силы в другом клубе.

    Хамес в текущем сезоне сыграл 21 игру, в которых забил восемь голов и отдал шесть результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.05.2017 08:30
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 17 мая 2017, 07:53

      Жалко,парень не хотел уходить а что то произошло вид он сказал же я останусь.Лично я буду смотреть он где будет играть.

      0
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 17 мая 2017, 03:35

      А за чем???

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 16 мая 2017, 14:04

      Обьясните пожалуйста почему это усиление и какой позиции в МЮ, и еще за сколько денег?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +102

      GenghisKhan 16 мая 2017, 12:04

      Боюсь, а заиграет ли он в АПЛ...

      0
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 16 мая 2017, 10:50

      А все чесал, что я остаюсь...

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 16 мая 2017, 10:04

      У Моура в немилость в два счета залететь может. Аккуратно, Хамес.

      1
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      Рейтинг: +26

      ЧИНГИСХАН 90 16 мая 2017, 09:51

      Отличная комбинация! Гризман, Рашфорд, Хамес Родригес! Вот начнется все ничьи в победу!)))

      0
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      Рейтинг: +352

      mauxa 16 мая 2017, 09:23

      Не хотелось бы, чтобы он уходил..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1049

      mig28 16 мая 2017, 09:03

      Игрового времени определенно будет больше..если действительно перейдет

      0
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 16 мая 2017, 08:50

      Утка, "бомбардир.ру", снова сплетни распускает.

      0
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