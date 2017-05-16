Спирин призвал повысить меры безопасности на матче «Арсенал» – «Спартак»

Председатель инспекторского комитета РФС Алексей Спирин высказал мнение о необходимости повышения мер безопасности матча 30-го тура РФПЛ между тульским «Арсеналом» и «Спартаком».

«Ведь часто «стрелки» переводятся на болельщиков. Да, есть у них эмоции. Но для предотвращения всяческих выходок фанатов и предусматривается целый ряд действий и тогда, наверное, все будет в порядке. На стадионах есть камеры, целые системы наблюдения.

Да, бывают случаи, когда болельщики выскакивают на поле. Здесь главное не применять меры дискриминационного плана, использовать силу против них. В этих случаях надо постараться вывести болельщиков из поля и продолжить матч. Обязательно надо серьезно отнестись к предстоящему матчу «Арсенала» со «Спартаком». Вы же помните, когда пару лет назад в Туле болельщик упал с верхней части трибуны. Знаем случаи погромов, как это было при выезде болельщиков «Спартака» в Ярославль и Липецк. Все службы безопасности должны готовы. Но надо и помнить, что по регламенту только 10 процентов иногородних болельщиков могут быть на трибунах. То есть на матче в Туле получается болельщиков «Спартака» может быть не более двух тысяч», – сказал Спирин.

Встреча состоится в Туле 21 мая. Начало игры в 15:00 по московскому времени.