Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Спирин призвал повысить меры безопасности на матче «Арсенал» – «Спартак»

    Председатель инспекторского комитета РФС Алексей Спирин высказал мнение о необходимости повышения мер безопасности матча 30-го тура РФПЛ между тульским «Арсеналом» и «Спартаком».

    «Ведь часто «стрелки» переводятся на болельщиков. Да, есть у них эмоции. Но для предотвращения всяческих выходок фанатов и предусматривается целый ряд действий и тогда, наверное, все будет в порядке. На стадионах есть камеры, целые системы наблюдения.

    Да, бывают случаи, когда болельщики выскакивают на поле. Здесь главное не применять меры дискриминационного плана, использовать силу против них. В этих случаях надо постараться вывести болельщиков из поля и продолжить матч. Обязательно надо серьезно отнестись к предстоящему матчу «Арсенала» со «Спартаком». Вы же помните, когда пару лет назад в Туле болельщик упал с верхней части трибуны. Знаем случаи погромов, как это было при выезде болельщиков «Спартака» в Ярославль и Липецк. Все службы безопасности должны готовы. Но надо и помнить, что по регламенту только 10 процентов иногородних болельщиков могут быть на трибунах. То есть на матче в Туле получается болельщиков «Спартака» может быть не более двух тысяч», – сказал Спирин.

    Встреча состоится в Туле 21 мая. Начало игры в 15:00 по московскому времени.

    Источник: Спорт FM

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.05.2017 01:17
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1495

      Супермачо 16 мая 2017, 08:19

      2000. ))) Да там будет больше половины стадиона!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11