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    «Динамо» намерено продлить контракт с Калитвинцевым

    Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев сообщил, что бело-голубые хотят продолжить сотрудничество с главным тренером Юрием Калитвинцевым. Соглашение с украинским специалистом заканчивается этим летом, однако в договоре есть пункт о его продлении еще на год.

    «Специалист пошел на значительные уступки, прекрасно понимая непростую финансовую ситуацию, и сегодня мы готовы заключить с ним новое соглашение, теперь решение только за ним.

    В текущем соглашении есть опция, которая предусматривает продление контракта в случае победы в ФНЛ и его личного желания. И мы хотим снова подписать с ним соглашение, ждем его ответа», – сказал Муравьев.

    Напомним, «Динамо» досрочно обеспечило себе путевку в Премьер-лигу, которую оно покинуло по итогам минувшего сезона.

    Источник: ТАСС

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    15.05.2017 12:43
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +24829

      dok66 15 мая 2017, 20:08

      Думаю , договорятся ! И правильно .

      0
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      Рейтинг: +248

      Kikujiro 15 мая 2017, 19:05

      и это правильно. пока всё хорошо.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 15 мая 2017, 15:51

      Правильно,пусть остается на посту!!!!!!!!! Думаю сможет

      1
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 15 мая 2017, 14:25

      Заслужил! Удачи в РПЛ пожелаю!

      2
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 15 мая 2017, 12:49

      еще бы..взять досрочно первое место и выгнать что ли..))

      1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > Chernyi Lis 15 мая 2017, 13:44

      В Динамо все возможно, там подводных течений много.

      Одна надежда, что с отсутствием "шальных" денег у руля останутся люди которым футбол и клуб не безразличен и не выглядит как дармовая "кормушка".

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