Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Динамо» намерено продлить контракт с Калитвинцевым

15 мая 2017, 12:43
6

Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев сообщил, что бело-голубые хотят продолжить сотрудничество с главным тренером Юрием Калитвинцевым. Соглашение с украинским специалистом заканчивается этим летом, однако в договоре есть пункт о его продлении еще на год.

«Специалист пошел на значительные уступки, прекрасно понимая непростую финансовую ситуацию, и сегодня мы готовы заключить с ним новое соглашение, теперь решение только за ним.

В текущем соглашении есть опция, которая предусматривает продление контракта в случае победы в ФНЛ и его личного желания. И мы хотим снова подписать с ним соглашение, ждем его ответа», – сказал Муравьев.

Напомним, «Динамо» досрочно обеспечило себе путевку в Премьер-лигу, которую оно покинуло по итогам минувшего сезона.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Динамо Калитвинцев Юрий
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Chernyi Lis
1494841745
еще бы..взять досрочно первое место и выгнать что ли..))
Ответить
chempion_cska
1494847554
Заслужил! Удачи в РПЛ пожелаю!
Ответить
Mahone
1494852684
Правильно,пусть остается на посту!!!!!!!!! Думаю сможет
Ответить
Kikujiro
1494864326
и это правильно. пока всё хорошо.
Ответить
dok66
1494868131
Думаю , договорятся ! И правильно .
Ответить
Главные новости
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
23:18
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
22:55
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
22:41
5
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
22:05
3
ЦСКА посоветовали тренера вместо Игдисамова
21:31
6
«Локомотив» определился с заменой Карпукасу и заплатит 300 миллионов рублей
21:15
Форвард «Краснодара» переходит в «Крылья Советов»
20:47
2
ФотоМусиала едва не умер во время матча
20:11
5
«Все вопросы Игдисамову»: Баринов – о потере места в основе ЦСКА
19:38
9
Игдисамов прокомментировал трудную победу ЦСКА над «Факелом»
19:03
1
Все новости
Все новости
Гусев жалеет о своем скандальном поступке: «Некрасиво сделано, да»
23:10
Обзор матча «Краснодар» – «Ахмат» голы и лучшие моменты (Видео)
22:41
Адиев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
22:30
2
ВидеоМелкадзе не забил в пустые ворота с двух метров
22:19
3
Круговой призвал забыть победный матч ЦСКА против «Факела»
21:57
2
Тороп прокомментировал конкуренцию с Акинфеевым и Бориско
21:48
«Локомотив» определился с заменой Карпукасу и заплатит 300 миллионов рублей
21:15
Экс-игрок «Ростова» Мохеби отказал другому клубу РПЛ
20:59
Форвард «Краснодара» переходит в «Крылья Советов»
20:47
2
РПЛ. «Ростов» и «Рубин» обменялись голами (1:1)
20:34
2
ВидеоОбзор матча «Ростов» – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
20:31
Тороп – об игре ЦСКА: «Тенденции не очень хорошие»
19:54
2
«Все вопросы Игдисамову»: Баринов – о потере места в основе ЦСКА
19:38
9
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ахмат»: 15 августа 2026
19:37
Тренер «Факела» оценил поражение от ЦСКА
19:23
2
Игдисамов прокомментировал трудную победу ЦСКА над «Факелом»
19:03
1
«Олимпиакос» отказался от Угальде: известна причина
18:42
5
РПЛ. ЦСКА победил «Факел» благодаря пенальти (1:0)
18:13
26
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Факел» голы и лучшие моменты (Видео)
18:10
2
«Спартак» выработал позицию по трансферу Пиняева
17:57
10
Назван клуб РПЛ, где могут оказаться Слуцкий и Дзюба
17:41
3
«Он в своем мире»: выявлен игрок «Зенита», у которого потухли глаза
17:29
4
Игрок «Родины» попросился в сборную России после хет-трика
17:20
6
В «Крыльях Советов» раскрыли неожиданное прозвище Рассказова
16:50
3
«Локомотиву» не продали футболиста сборной Армении
16:29
2
ВидеоОбзор матча «Родина» – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
15:53
РПЛ. «Родина» упустила победу над «Акроном» – 3:3
15:53
21
Оздоев: «Чемпионат Греции сильнее РПЛ»
15:44
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+