«Динамо» намерено продлить контракт с Калитвинцевым

Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев сообщил, что бело-голубые хотят продолжить сотрудничество с главным тренером Юрием Калитвинцевым. Соглашение с украинским специалистом заканчивается этим летом, однако в договоре есть пункт о его продлении еще на год.

«Специалист пошел на значительные уступки, прекрасно понимая непростую финансовую ситуацию, и сегодня мы готовы заключить с ним новое соглашение, теперь решение только за ним.

В текущем соглашении есть опция, которая предусматривает продление контракта в случае победы в ФНЛ и его личного желания. И мы хотим снова подписать с ним соглашение, ждем его ответа», – сказал Муравьев.

Напомним, «Динамо» досрочно обеспечило себе путевку в Премьер-лигу, которую оно покинуло по итогам минувшего сезона.