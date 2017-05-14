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    Семак остался доволен игрой «Уфы» в матче против «Анжи»

    Главный тренер «Уфы» Сергей Семак поделился эмоциями от матча 28-го тура чемпионата России против «Анжи» (2:1). Специалист высказал удовлетворение действиями своих подопечных, а также пожелал махачкалинскому клубу удачи.

    «Я доволен победой и качеством игры, фрагментарно играли лучше во втором тайме. Были моменты, которые мне понравились, есть моменты, над которыми надо работать и работать. В остальном ребята молодцы. Пожелаю удачи «Анжи» в трудных предстоящих матчах, они хорошо играли, исполняли стандарты, с которого и забили. А мы идем дальше, двигаемся вперед.

    Весом вклад в победу каждого игрока, даже тех, кто не играл. Так уж сложилось, что кто-то из ключевых игроков ушел в межсезонье, Фатай много игр пропустил, тот же Игбун выбыл на месяц. Варьируем состав, пытаемся перестраивать игру. Понимаем, какие у нас сильные стороны, и пытаемся на этом строить нашу игру», – заявил Семак в эфире канала «Наш Футбол».

    «Уфа» после победы вышла на седьмую строчку в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.05.2017 19:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 14 мая 2017, 20:06

      Удачи тебе Серега ! Ты всегда был мужиком на поле , и сейчас молодец !

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