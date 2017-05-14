В «Торино» надеются удержать Белотти

Президент «Торино» Урбано Кайро выразил надежду, что форвард Андреа Белотти не покинет команду летом. Ранее сообщалось, что игрока намерен приобрести «Манчестер Юнайтед».

«Я не получал никаких запросов на Белотти, но разведчиков от других клубов вокруг него хватает. Говорил футболисту, что он может в нашем составе еще сильнее укрепить свой статус в мировом футболе. Андреа – скромный парень, который хочет учиться. У нас хорошая команда с перспективными молодыми игроками», – заявил Кайро.

Белотти в текущем сезоне провел в чемпионате Италии 32 матча, в которых забил 25 голов и отдал шесть результативных передач.