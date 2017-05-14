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    Ари: «После великолепного финала Кубка России хотели добиться победы и порадовать болельщиков»

    Нападающий «Локомотива» Ари поделился впечатлениями от победы над «Оренбургом» (3:0) в матче 28-го тура чемпионата России. 43-летний полузащитник Дмитрий Лоськов провел на поле 13 минут в рамках последнего матча на профессиональном уровне.

    – После великолепного финала хотели добиться победы и порадовать болельщиков. Я очень рад, что мы победили и что я забил два гола.

    – Как вам игра с Лоськовым?

    – Большая честь сыграть с ним. К сожалению, он провел не так много времени, как хотелось бы, но оказаться с ним на поле было приятно. Теперь нужно взять у Лоськова автограф.

    2-го мая железнодорожники одержали победу в Кубке России, переиграв «Урал» (2:0) в решающей встрече. В концовке матча состоялась массовая драка с участием игроков обеих команд. После матча нападающий уральской команды Роман Павлюченко нецензурно выразился в адрес Ари.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    14.05.2017 01:35
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 14 мая 2017, 03:14

      Да хватит уже про эту драку, хотя если бы я была болельщиком "Урала", тоже запомнила надолго...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +886

      xColaz 14 мая 2017, 02:44

      Бесполезно! Восстановить репутацию Ари уже не получится

      1
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    • ...
      Рейтинг: -45

      stream15 14 мая 2017, 01:46

      Не финал, а ПОЗОРИЩЕ!!!!

      -1
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