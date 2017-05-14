Ари: «После великолепного финала Кубка России хотели добиться победы и порадовать болельщиков»

Нападающий «Локомотива» Ари поделился впечатлениями от победы над «Оренбургом» (3:0) в матче 28-го тура чемпионата России. 43-летний полузащитник Дмитрий Лоськов провел на поле 13 минут в рамках последнего матча на профессиональном уровне.

– После великолепного финала хотели добиться победы и порадовать болельщиков. Я очень рад, что мы победили и что я забил два гола.

– Как вам игра с Лоськовым?

– Большая честь сыграть с ним. К сожалению, он провел не так много времени, как хотелось бы, но оказаться с ним на поле было приятно. Теперь нужно взять у Лоськова автограф.

2-го мая железнодорожники одержали победу в Кубке России, переиграв «Урал» (2:0) в решающей встрече. В концовке матча состоялась массовая драка с участием игроков обеих команд. После матча нападающий уральской команды Роман Павлюченко нецензурно выразился в адрес Ари.