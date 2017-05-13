Вагнер Лав ведет переговоры с «Трабзонспором»

Нападающий «Аланьяспор» Вагнер Лав может продолжить карьеру в другом турецком клубе – «Трабзонспоре». Стороны уже начали переговоры относительно такого трансфера. Детали возможного перехода пока не сообщаются.

Напомним, что Вагнер Лав перебрался в «Аланьяспор» летом 2016 года. Его контракт рассчитан до 2018 года. Бразилец известен в России по выступлениям за ЦСКА, где играл с 2004 по 2012, а также в 2013 году.

В текущем сезоне Вагнер провел 25 матчей в чемпионате Турции, в которых забил 18 голов.