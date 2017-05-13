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    Вагнер Лав ведет переговоры с «Трабзонспором»

    Нападающий «Аланьяспор» Вагнер Лав может продолжить карьеру в другом турецком клубе – «Трабзонспоре». Стороны уже начали переговоры относительно такого трансфера. Детали возможного перехода пока не сообщаются.

    Напомним, что Вагнер Лав перебрался в «Аланьяспор» летом 2016 года. Его контракт рассчитан до 2018 года. Бразилец известен в России по выступлениям за ЦСКА, где играл с 2004 по 2012, а также в 2013 году.

    В текущем сезоне Вагнер провел 25 матчей в чемпионате Турции, в которых забил 18 голов.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    13.05.2017 06:32
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +354

      Паук за ЦСКА 13 мая 2017, 13:44

      Ваня,как нам не хватает твоей игры.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +192

      LINED 13 мая 2017, 10:56

      Не иди в это болото под названием трабзонспор

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 13 мая 2017, 09:49

      давай спасай цска

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 13 мая 2017, 09:17

      Давай домой, Вага). Ты должен поиграть на новом стадике)

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 13 мая 2017, 09:12

      Да,он староват уже,на родину догрывать надо,еще и ленивый он

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3547

      BoltCX 13 мая 2017, 09:05

      Так он уже старик. почти 33 года. куда берут, туда и идёт.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +364

      neofizer 13 мая 2017, 08:55

      не надо было уходить из ЦСКА

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +348

      sergeyshubin 13 мая 2017, 08:46

      Надо было в ЦСКА обратно идти!!! Щас и так беда с напами

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +364

      neofizer > sergeyshubin 13 мая 2017, 08:55

      Гинер не захотел по-ходу..

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +192

      LINED > neofizer 13 мая 2017, 19:41

      на то была причина, Вагнер до зимней паузы забил всего 4 гола, кто же знал что он так заиграет весной

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +528

      КЭТиК 13 мая 2017, 07:15

      Что ж ему не сидится на одном месте? еему

      -1
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      ...
      Рейтинг: +322

      Gerero2198 > КЭТиК 13 мая 2017, 09:01

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Бабло правит миром. За длинным баксом гонится.

      -4
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      ...
      Рейтинг: +192

      LINED > КЭТиК 13 мая 2017, 10:58

      Всмысле не сидится на одном месте? Из Китая он уехал в Монако, считай, повышение. Как в Монако присел на лавку, так ушел в Аланьяспор, а в трабзон он не перешел еще, чтоб так говорить.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +628

      chempion_cska 13 мая 2017, 06:42

      Все будет нормально! Удачи!

      3
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