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Вагнер Лав ведет переговоры с «Трабзонспором»

13 мая 2017, 06:32
14

Нападающий «Аланьяспор» Вагнер Лав может продолжить карьеру в другом турецком клубе – «Трабзонспоре». Стороны уже начали переговоры относительно такого трансфера. Детали возможного перехода пока не сообщаются.

Напомним, что Вагнер Лав перебрался в «Аланьяспор» летом 2016 года. Его контракт рассчитан до 2018 года. Бразилец известен в России по выступлениям за ЦСКА, где играл с 2004 по 2012, а также в 2013 году.

В текущем сезоне Вагнер провел 25 матчей в чемпионате Турции, в которых забил 18 голов.

Источник: Tuttomercatoweb
Турция. Суперлига Трансферы Аланьяспор Трабзонспор Вагнер Лав
Комментарии (14)
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chempion_cska
1494646924
Все будет нормально! Удачи!
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КЭТиК
1494648912
Что ж ему не сидится на одном месте? еему
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sergeyshubin
1494654371
Надо было в ЦСКА обратно идти!!! Щас и так беда с напами
Ответить
neofizer
1494654944
не надо было уходить из ЦСКА
Ответить
BoltCX
1494655510
Так он уже старик. почти 33 года. куда берут, туда и идёт.
Ответить
Mahone
1494655932
Да,он староват уже,на родину догрывать надо,еще и ленивый он
Ответить
ПФК ЦСКА Моscow
1494656230
Давай домой, Вага). Ты должен поиграть на новом стадике)
Ответить
Igor Belousov
1494658160
давай спасай цска
Ответить
LINED
1494662184
Не иди в это болото под названием трабзонспор
Ответить
Паук за ЦСКА
1494672245
Ваня,как нам не хватает твоей игры.
Ответить
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