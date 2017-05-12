Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Отец братьев Погба умер в возрасте 79-ти лет

    Фассу Антуан Погба, отец футболистов Флорентина, Матиаса и Поля Погба, скончался в пятницу вечером возрасте 79-ти лет на территории Англии. Об этом сообщает издание Le Parisien.

    Мужчина на протяжении нескольких лет боролся с болезнью.

    28-го марта Поль Погба выложил в инстаграм фотографию с отцом, сделанную в его 79-й день рождения.

    «С днем рождения, дорогой папа. Я счастлив быть твоим сыном», – подписал снимок игрок сборной Франции.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.05.2017 23:16
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +806

      тигрик 13 мая 2017, 00:24

      И мой отец сегодня скончался в больнице...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 13 мая 2017, 00:14

      молодец Поль. не оставил отца как некоторые. Собалезную!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1099

      exreporter 13 мая 2017, 00:12

      Это получается, Погба родился, когда его отцу было 55 лет. Интересно. Не знал.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > exreporter 13 мая 2017, 10:17

      Молодцом Батя то у него был, в такие годы и третьего.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 12 мая 2017, 23:37

      Жаль....это жизнь(

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 12 мая 2017, 23:23

      Соболезную.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11