Отец братьев Погба умер в возрасте 79-ти лет

Фассу Антуан Погба, отец футболистов Флорентина, Матиаса и Поля Погба, скончался в пятницу вечером возрасте 79-ти лет на территории Англии. Об этом сообщает издание Le Parisien.

Мужчина на протяжении нескольких лет боролся с болезнью.

28-го марта Поль Погба выложил в инстаграм фотографию с отцом, сделанную в его 79-й день рождения.

«С днем рождения, дорогой папа. Я счастлив быть твоим сыном», – подписал снимок игрок сборной Франции.