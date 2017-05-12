Пальолис пропустит концовку сезона «Бордо» из-за дисквалификации

Защитник «Бордо» Николас Пальоис не сможет помочь своей команде на финише сезона. Дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) наложила на 29-летнего француза дисквалификацию на 3 матча, один из которых условно.

Такие меры были приняты руководством лиги из-за полученной игроком красной карточки в матче с «Сент-Этьеном», который состоялся в прошлые выходные. В той встрече Пальоис сделал необоснованно грубый подкат под игрока соперника, за что был удален.

Стоит отметить, что в текущем сезоне «Бордо» осталось провести два матча – против «Марселя» и «Лорьяна».