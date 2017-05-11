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  • Федун: «Каррера изначально был одним из вариантов на пост главного тренера»

Федун: «Каррера изначально был одним из вариантов на пост главного тренера»

11 мая 2017, 21:03
20

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал, почему в клуб пригласили Массимо Карреру. Напомним, изначально итальянский специалист был лишь одним из тренеров команды. Когда из «Спартака» ушел Дмитрий Аленичев, его место занял Каррера.

«Несколько лет назад я вел достаточно плотные переговоры с Антонио Конте. Он был готов возглавить «Спартак». В том числе обсуждали штаб, и фамилия «Каррера» звучала. Когда стало понятно, что тренерская команда Аленичева не справляется, приняли решение начать ее усиливать. Так появились Пилипчук и тот же Каррера в качестве специалиста по обороне.

Как бизнесмен, который никогда не смотрит вперед только на один шаг, понимал, что в случае чего Массимо теоретически способен выстрелить. Знал, что он очень амбициозен, прошел великолепную школу рядом с одним из лучших тренеров мира. В общем, это изначально был один из вариантов», – рассказал Федун.

Под руководством Карреры «Спартак» стал чемпионом России.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (20)
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piligrim1986
1494526070
ну не зря же Арнольдыч еврей))
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mihail200606
1494526413
ой, ну начал федунштейн сказки рассказывать из серии "какой я был предусмотрительный".. изначально прям.. ну брал бы не аленя , а его сразу. проиграл бы каррера первые пару матчей и никто его не рассматривал бы вообще никуда.. в общем то во многом случайное чемпионство - везение с подвернувшимся каррерой и нестабильность у зенита и цээска...
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oyabun
1494526437
Заливает он. Всем еще свежа в памяти история борьбы за приглашение Бердыева. Крайне сомнительно, что Федун тогда держал в уме вариант "Каррера-главный тренер". И изначально как все помнят, его поставили на 2 игры всего. Так что, не надо нас за детей держать..
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Д Альбертини
1494526856
Ну понеслась)) Во горбатого лепит))
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slavа0508
1494527878
Ну не знаю возможно так и было,,,,,иначе как объеснить что сразу без колебаний был назначен Каррера и не было поисков другого,,,Да и если б уж так припёрло то и Бердыеву пошли бы на уступки
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cska-62
1494529551
А все эти долгие годы о чём "стратег" думал? Тоже о Каррере? Но решил, наверное, как истинный политрук и комиссар, приурочить победу "Спартака" в столетию Октябрьского переворота, исключительно благодаря которому этот политрук и комиссар и стал миллиардером! В очередной раз кинув тягловое население, в один миг превратившись из коммуниста в коммутанта!
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cska-62
1494530684
Господа красно-белые болельщики! Массимо Каррера человек воспитанный, и, похоже, желающий команду развивать дальше и достойно выступить в Европе! Но всему есть предел! Если не прекратится попытка примазаться к его заслуженным лаврам целой кучи проходимцев, годами делавших из «Спартака» посмешище, то он может уйти. Без громких фраз и публичных обид. Остерегайтесь этого. Тому же Федуну с Каррерой просто подфартило. Это ему как компенсация за построенный стадион. Но ума, судя по всему, он так и не набрался. Как был политруком-коммисаром, таким и остался. С желанием получить орден за штыковую атаку, отсиживаясь во время боя в кустах! Я вырос среди фронтовиков, и многое об этой публике знаю. И их натура с годами не меняется.
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lordmrv
1494531350
Ага, свежо питание, но серится с трудом.
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xColaz
1494533914
Заливать у Федуна в крови, но победителей ведь не судят
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виктоша
1494561293
Ерунда. Просто повезло с Каррерой. Вообще, где Каррера, там, похоже, всюду везуха. Человек-фарт.
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