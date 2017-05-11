Федун: «Каррера изначально был одним из вариантов на пост главного тренера»

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал, почему в клуб пригласили Массимо Карреру. Напомним, изначально итальянский специалист был лишь одним из тренеров команды. Когда из «Спартака» ушел Дмитрий Аленичев, его место занял Каррера.

«Несколько лет назад я вел достаточно плотные переговоры с Антонио Конте. Он был готов возглавить «Спартак». В том числе обсуждали штаб, и фамилия «Каррера» звучала. Когда стало понятно, что тренерская команда Аленичева не справляется, приняли решение начать ее усиливать. Так появились Пилипчук и тот же Каррера в качестве специалиста по обороне.

Как бизнесмен, который никогда не смотрит вперед только на один шаг, понимал, что в случае чего Массимо теоретически способен выстрелить. Знал, что он очень амбициозен, прошел великолепную школу рядом с одним из лучших тренеров мира. В общем, это изначально был один из вариантов», – рассказал Федун.

Под руководством Карреры «Спартак» стал чемпионом России.