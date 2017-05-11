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    Федун: «Каррера изначально был одним из вариантов на пост главного тренера»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал, почему в клуб пригласили Массимо Карреру. Напомним, изначально итальянский специалист был лишь одним из тренеров команды. Когда из «Спартака» ушел Дмитрий Аленичев, его место занял Каррера.

    «Несколько лет назад я вел достаточно плотные переговоры с Антонио Конте. Он был готов возглавить «Спартак». В том числе обсуждали штаб, и фамилия «Каррера» звучала. Когда стало понятно, что тренерская команда Аленичева не справляется, приняли решение начать ее усиливать. Так появились Пилипчук и тот же Каррера в качестве специалиста по обороне.

    Как бизнесмен, который никогда не смотрит вперед только на один шаг, понимал, что в случае чего Массимо теоретически способен выстрелить. Знал, что он очень амбициозен, прошел великолепную школу рядом с одним из лучших тренеров мира. В общем, это изначально был один из вариантов», – рассказал Федун.

    Под руководством Карреры «Спартак» стал чемпионом России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.05.2017 21:03
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +160

      виктоша 12 мая 2017, 06:54

      Ерунда. Просто повезло с Каррерой. Вообще, где Каррера, там, похоже, всюду везуха. Человек-фарт.

      0
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 12 мая 2017, 00:30

      Арнольдыч, признавайся, тебе Абрамович проставился за подгон!?)))

      0
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      Рейтинг: +886

      xColaz 11 мая 2017, 23:18

      Заливать у Федуна в крови, но победителей ведь не судят

      1
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      Рейтинг: +3692

      lordmrv 11 мая 2017, 22:35

      Ага, свежо питание, но серится с трудом.

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 11 мая 2017, 22:24

      Господа красно-белые болельщики! Массимо Каррера человек воспитанный, и, похоже, желающий команду развивать дальше и достойно выступить в Европе! Но всему есть предел! Если не прекратится попытка примазаться к его заслуженным лаврам целой кучи проходимцев, годами делавших из «Спартака» посмешище, то он может уйти. Без громких фраз и публичных обид. Остерегайтесь этого. Тому же Федуну с Каррерой просто подфартило. Это ему как компенсация за построенный стадион. Но ума, судя по всему, он так и не набрался. Как был политруком-коммисаром, таким и остался. С желанием получить орден за штыковую атаку, отсиживаясь во время боя в кустах! Я вырос среди фронтовиков, и многое об этой публике знаю. И их натура с годами не меняется.

      4
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      Рейтинг: +5451

      SPACE TRUCKIN > cska-62 12 мая 2017, 07:17

      ну как подфартило...у Федуна ведь были и другие варианты с главным-однако он выбрал Карреру...чуйка,может быть,сработала какая-то впервые за много лет...))Гинер в этом плане выглядит профессиональнее,на мой взгляд...Сейчас агентики начнут Федуну в уши дуть-пихать своих протеже для усиления-боюсь,наделает ошибок,как уже было не раз...если тренеру даст карт-бланш и не будет лезть,то,думаю,СПАРТАК к ЛЧ будет готов...что касается проходимцев-так ведь у победы всегда много отцов...(

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > SPACE TRUCKIN 12 мая 2017, 13:26

      Боюсь, что Каррера может уйти. А мне бы хотелось, чтобы на тренерских мостиках у нас были ТРЕНЕРЫ типа Бердыева, Гончаренко и Карреры, а не самозванцы типа Слуцкого и Аленичева. И тогда борьба бы в первенстве стала бы интереснее и острее! И уровень футболистов бы рос. И если опасность для ЦСКА в таинственном Мистере Оффшоре, то у "Спартака" всё куда очевиднее - это Федун! Судя по его заявлениям, ума у него не прибавилось вообще! И под любым предлогом и первой же неудаче он может Карреру убрать. Или тот сам уйдёт, когда на него станут давить или отнимать у него заслуженные лавры. Уйти вежливо, без скандала. Массимо, похоже, фанатично предан футболу. Он - не скандалист. Впрочем, как и Гончаренко.

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      Рейтинг: +5451

      SPACE TRUCKIN > cska-62 12 мая 2017, 18:37

      Ну поспорил бы - всё-таки при Слуцком ЦСКА завоевал 7 трофеев - 3 золота чемпа + кубки и суперкубок России...Аленичеву,думаю,не хватило опыта и харизмы - у Арсенала и Спартака разные требования и возможности и как-то сдвинуть эту номенклатурную машину он попросту не смог-в арсенале хватало просто авторитета.Карреру же не волнуют закулисные дела в клубе - поэтому он дал результат.Тоже опасаюсь,что его могут сжевать.Будет обидно - самобытных и талантливых маловато - здесь согласен...

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > SPACE TRUCKIN 12 мая 2017, 18:54

      Гончаренко взял "Уфу" с составом ничуть не сильнее, чем был у Аленичева в "Арсенале"... И ещё до зимнего перерыва обеспечил ей место на будущий сезон в РФПЛ! Аленичев же вылетел с туляками в ФНЛ... О вредителе Слуцком я столько писал, что повторяться надоело... В архиве есть и детальные разборы матчей, и его "тренерские" решения... О его хроническом и ежегодном позоре в Европе я предупреждал заранее Гинера каждый год! В конце 2016 года окончательно убедился, что это ничтожество держит Мистер Оффшор! Себе в убыток! Как ни относись к Гинеру, он всё-таки не идиот!

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      SPACE TRUCKIN > cska-62 12 мая 2017, 19:51

      опять же-Уфа не Спартак-амбиций,требований и закулисной возни меньше - можно сосредоточиться на постановке игры.Не факт,что б у Гончаренко или Бердыева получилось сразу в Спартаке,будь они вдруг главными тренерами КБ - у Карреры получилось.Что будет дальше - увидим,но следующий сезон будет более жёстким в конкуренции.Хронический позор присущ всем нашим клубам-никто не снискал лавров в ЛЧ - в ЛЕ получше,но на стадии плейофф вылетают все дружно почти всегда...

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 11 мая 2017, 22:05

      А все эти долгие годы о чём "стратег" думал? Тоже о Каррере? Но решил, наверное, как истинный политрук и комиссар, приурочить победу "Спартака" в столетию Октябрьского переворота, исключительно благодаря которому этот политрук и комиссар и стал миллиардером! В очередной раз кинув тягловое население, в один миг превратившись из коммуниста в коммутанта!

      1
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      Рейтинг: +295

      ильиных 11 мая 2017, 21:46

      КАк все продумал,стратег мля.

      0
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      Рейтинг: +26775

      slavutiq70 11 мая 2017, 21:37

      Ну не знаю возможно так и было,,,,,иначе как объеснить что сразу без колебаний был назначен Каррера и не было поисков другого,,,Да и если б уж так припёрло то и Бердыеву пошли бы на уступки

      1
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 11 мая 2017, 21:20

      Ну понеслась)) Во горбатого лепит))

      2
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      Рейтинг: +33429

      oyabun 11 мая 2017, 21:13

      Заливает он. Всем еще свежа в памяти история борьбы за приглашение Бердыева. Крайне сомнительно, что Федун тогда держал в уме вариант "Каррера-главный тренер". И изначально как все помнят, его поставили на 2 игры всего. Так что, не надо нас за детей держать..

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      Рейтинг: +169

      Cuervo > klifS 11 мая 2017, 22:58

      а кто тебе сказал что был провал!?

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      Рейтинг: +169

      Cuervo > klifS 11 мая 2017, 23:13

      пропал,когда бы Бердыев отказал,а тут сам Федун от него отказался,и правильно сделал, будьте мужиками и не собирайте сплетни

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      Рейтинг: +175

      Freux > klifS 11 мая 2017, 23:40

      а ты присутствовал на этих переговорах,что бы что утверждать!?

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