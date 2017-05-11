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    Уткин: «Бердыев в московском клубе? У него же вагон помощников»

    Известный футбольный комментатор Василий Уткин оценил шансы главного тренера «Ростова» Курбана Бердыева возглавить один из московских клубов. По мнению Уткина, специалист вряд ли найдет работу в команде из столицы России, поскольку имеет в своем штабе большое количество помощников.

    «Возглавит ли Бердыев когда-нибудь московский клуб? Не знаю. У Курбана Бекиевича есть одно осложняющее обстоятельство – за ним же ездит вагон помощников. А вот в ЦСКА есть правило, что тренер с собой может привести только одного помощника. И это правило вполне разумное», – заявил Уткин.

    Источник: Спорт FM

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    11.05.2017 13:54
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +2336

      den161 12 мая 2017, 10:44

      как говорится, а нафига козе баян? ЦСКА пусть и не чемпион. но скорее будет в лч, да и совсем недавно там Гончаренко, Спартак чемпион, Локо кубок взял... к чему замены?
      или речь о Динамо?? )))))))

      -1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 11 мая 2017, 20:07

      А его кто-то звал в ЦСКА?

      0
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      Рейтинг: +1307

      Taps 11 мая 2017, 18:45

      Уткина в латку на харчи.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 11 мая 2017, 18:23

      А в столице кого менять ? Гончаренко , Семин , Каррера - все при деле . Или кто-то еще есть , кто может заинтересовать Курбана ?

      0
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 11 мая 2017, 15:12

      Тут Вася прав. Бердыев с собой не свою команду, а свой аул возит.

      -3
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      Рейтинг: +17971

      арейская 11 мая 2017, 15:07

      Ну Уткин, ты и даешь, ну надо-же так всё перевернуть и поставить согласно своему восприятию...

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 11 мая 2017, 14:14

      Глупости Уткин пишет,грамотей,человек возит свою команду,которая кстати дает результат,а не приходит одиночкой,где каждый завидует,строит козни и тп

      5
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      Рейтинг: +1557

      Mahone > 3a zenit 11 мая 2017, 16:44

      Ты о чем? Типа ворует? Много вы знаете?,Человек честнейший,намаз читает,верит вАллаха,а воруют везде в клубах

      2
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      Рейтинг: +1557

      Mahone > 3a zenit 11 мая 2017, 16:58

      Он эти клубы поднял!!!!!! Рубин кеи был? Два Чемпионства!!!!1

      2
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      Рейтинг: +26774

      slavutiq70 > 3a zenit 11 мая 2017, 17:23

      Ростов вообщето до Бердыева был банкрот и вылетал из лиги ,пришёл Бердыев и Ростов в вышке остался,и потом поднялся в верхушку таблицы ,,,учи мат часть прежде чем что то писать

      5
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      Рейтинг: +26774

      slavutiq70 > 3a zenit 11 мая 2017, 17:46

      Какое совпадение Ростов до прихода Бирдыева был весь в долгах,игроки не получали получку

      2
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      Рейтинг: +16

      Владимир4Шах > slavutiq70 11 мая 2017, 22:38

      Зависть дело хреновое ребята. то что Бердыев столько лет со своей командой это тоже о многом говорит .некоторые в браке столько не состоят,а лезут критиковать ....

      2
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      Рейтинг: +3829

      minaev23 > 3a zenit 12 мая 2017, 00:40

      Ага!!!! И в крестах с газоном он тоже виноват!!!

      1
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      Рейтинг: +2336

      den161 > 3a zenit 12 мая 2017, 10:50

      До КББ в ростове долг был почти миллиард, сейчас долгов нет. Когда ростов стоял на вылет никто из желтопрессников и не пиздел о долгах ростова, а сейчас когда клуб показывает результат, то долг в 5 копеек раздувают в хуй знает что...

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      Рейтинг: +2336

      den161 > 3a zenit 12 мая 2017, 13:01

      да хотя бы такой, что ростов в ле прошел дальше зенита, и в финале ле будут играть команды, одну из которых ростов высадил в квалификации лч, а другая МЮ, с которой играл на равных

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      Рейтинг: +2336

      den161 > 3a zenit 12 мая 2017, 13:03

      ты бля бухгалтер клуба что ли??? откуда такие цифры, на заборе много чего написано, научись фильтровать инфу. Как же тяжело тебе по жизни видимо

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      Рейтинг: +2336

      den161 > 3a zenit 12 мая 2017, 14:28

      сам хуйню придумал и написал. За словами следи еблан, где и чем я хвалился? я ни слова не писал об умалении заслуг других клубов, русский плохо знаешь, сиди и не пизди!!!

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