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  • Уткин: «Бердыев в московском клубе? У него же вагон помощников»

Уткин: «Бердыев в московском клубе? У него же вагон помощников»

11 мая 2017, 13:54
17

Известный футбольный комментатор Василий Уткин оценил шансы главного тренера «Ростова» Курбана Бердыева возглавить один из московских клубов. По мнению Уткина, специалист вряд ли найдет работу в команде из столицы России, поскольку имеет в своем штабе большое количество помощников.

«Возглавит ли Бердыев когда-нибудь московский клуб? Не знаю. У Курбана Бекиевича есть одно осложняющее обстоятельство – за ним же ездит вагон помощников. А вот в ЦСКА есть правило, что тренер с собой может привести только одного помощника. И это правило вполне разумное», – заявил Уткин.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Ростов Бердыев Курбан Уткин Василий
Комментарии (17)
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Mahone
1494501251
Глупости Уткин пишет,грамотей,человек возит свою команду,которая кстати дает результат,а не приходит одиночкой,где каждый завидует,строит козни и тп
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арейская
1494504450
Ну Уткин, ты и даешь, ну надо-же так всё перевернуть и поставить согласно своему восприятию...
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momwig_
1494504753
Тут Вася прав. Бердыев с собой не свою команду, а свой аул возит.
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dok66
1494516217
А в столице кого менять ? Гончаренко , Семин , Каррера - все при деле . Или кто-то еще есть , кто может заинтересовать Курбана ?
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Taps
1494517537
Уткина в латку на харчи.
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Serjoga
1494522458
А его кто-то звал в ЦСКА?
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den161
1494575082
как говорится, а нафига козе баян? ЦСКА пусть и не чемпион. но скорее будет в лч, да и совсем недавно там Гончаренко, Спартак чемпион, Локо кубок взял... к чему замены? или речь о Динамо?? )))))))
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