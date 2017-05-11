Уткин: «Бердыев в московском клубе? У него же вагон помощников»

Известный футбольный комментатор Василий Уткин оценил шансы главного тренера «Ростова» Курбана Бердыева возглавить один из московских клубов. По мнению Уткина, специалист вряд ли найдет работу в команде из столицы России, поскольку имеет в своем штабе большое количество помощников.

«Возглавит ли Бердыев когда-нибудь московский клуб? Не знаю. У Курбана Бекиевича есть одно осложняющее обстоятельство – за ним же ездит вагон помощников. А вот в ЦСКА есть правило, что тренер с собой может привести только одного помощника. И это правило вполне разумное», – заявил Уткин.