Цорк: «Внутри «Боруссии» никто не обсуждает вопрос отставки Тухеля»

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк отказался внести ясность в конфликт главного тренера команды Томаса Тухеля с исполнительным директором клуба Ханс-Йоахимом Ватцке.

«Сейчас мы сконцентрированы на самом важном для нас, концовке сезона. Также на таких вещах, как стратегия, общение и доверие. Могу вас заверить, что внутри клуба никто не обсуждает вопрос отставки Тухеля», – приводит слова Цорка DPA.

Корни конфликта лежат в неприятной истории со взрывами около автобуса команды в день первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов с «Монако». Известно, что Тухель высказывал свое недовольство относительно того, что игра была назначена сразу же на следующий день после взрывов. Такое решение было принято без учета его мнения. Так решили Ватцке и президент клуба Райнхард Раубалл.

Из-за этого конфликта Тухель может покинуть «Боруссию». Его действующий контракт с клубом рассчитан до середины 2018 года.