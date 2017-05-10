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  • Уткин: «Вы сильно заблуждаетесь, если думаете, что в Италии волнуют достижения Карреры в России»

Уткин: «Вы сильно заблуждаетесь, если думаете, что в Италии волнуют достижения Карреры в России»

10 мая 2017, 22:28
41

Журналист Василий Уткин прокомментировал чемпионство Массимо Карреры со «Спартаком».

«Вы сильно заблуждаетесь, если думаете, что в Италии волнуют достижения Карреры в России. Приехал бывший второй тренер «Ювентус» и выиграл чемпионат России. А как еще? Итальянцы высокого мнения о себе, как о футбольной державе. Вроде Конте хочет его в штаб «Челси» пригласить. Это успех его близкого человека. Конечно, в Италии с уважением отнесутся к титулу, но не думаю, что клубы выше «Виченцы» задумаются, что им срочно нужен Каррера», – заявил Уткин.

Под руководством 53-летнего Карреры московский клуб стал чемпионом России впервые за 16 лет.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо Уткин Василий
Комментарии (41)
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EsKamilio
1494444786
Уткин сильно заблуждается, если думает, что его мнение до сих пор кому-то интересно
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Сильвербой
1494446910
Когда ты уже заткнешь свой поганый гудок!!!???
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cimbalenko07
1494449310
Уткин сильно заблуждается, что его КРЯ-КРЯ кого-то интересует.
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Диктор
1494472591
Да нам наплевать что думают в Италии.Да и на мнение Уткина нам если честно то тоже начхать.Главное что Каррера в Спартаке и мы не хотим его никуда отдавать.
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Д Альбертини
1494474730
По барабану на то что в Италии думаю, и на мнение Уткина)))
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fcsouthampton
1494475751
Твоё мнение не кого не волнует,человек пришёл,увидел,победил,будь он хоть молдованом и помошником главного тренера в шерифе,если человек приходит и выигрывает о нем везде говорить будут!
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kamaz89
1494479729
Достал он уже умничать. Сам в своей жизни ничего не добился, а других уже унижает. Бесит Уткин...
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subbotaspartak
1494480460
В России тоже наверно задумались и тебя из комментаторов удалили. Не удивили.
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Вадим 1972
1494482130
Это его мнение только подтверждает верность решения, отказаться от его услуг, как комментатора. Одним диванным экспертом стало больше !
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KalterJax
1494487351
Вот как не читаю Уткина, все его комментарии и цитаты посто пропитаны желчью, цинизмом и завистью ... почему просто нельзя порадоваться за команду, которая так долго ждала чемпионства, за тренера, который был просто физруком, но в первом же сезоне выйграл чемпионство
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