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    Уткин: «Вы сильно заблуждаетесь, если думаете, что в Италии волнуют достижения Карреры в России»

    Журналист Василий Уткин прокомментировал чемпионство Массимо Карреры со «Спартаком».

    «Вы сильно заблуждаетесь, если думаете, что в Италии волнуют достижения Карреры в России. Приехал бывший второй тренер «Ювентус» и выиграл чемпионат России. А как еще? Итальянцы высокого мнения о себе, как о футбольной державе. Вроде Конте хочет его в штаб «Челси» пригласить. Это успех его близкого человека. Конечно, в Италии с уважением отнесутся к титулу, но не думаю, что клубы выше «Виченцы» задумаются, что им срочно нужен Каррера», – заявил Уткин.

    Под руководством 53-летнего Карреры московский клуб стал чемпионом России впервые за 16 лет.

    Источник: Спорт FM

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    10.05.2017 22:28
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 11 мая 2017, 21:37

      Уткин уже походу создал свой клуб-призрак и теперь позиционирует его рядом с Реалом и Ювентусом????

      0
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      Рейтинг: +6913

      батог 11 мая 2017, 20:14

      Васенька, кто ж тебя деточка так сильно обидел-то,а???

      1
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 11 мая 2017, 17:56

      Уткин сильно заблуждается думая что его мнение кого-то интересует

      1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 11 мая 2017, 15:21

      Уткин, ну ты уймёшься когда-нибудь-то?

      0
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      Рейтинг: +6

      KWN37 11 мая 2017, 15:03

      Вася, ты сильно заблуждаешься, если думаешь, что хоть кого-то из здесь присутствующих волнует твоя пустая болтовня.

      0
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      Рейтинг: +2439

      docndoc 11 мая 2017, 14:42

      Выставляет себя эстетом от футбола.. да чего тут в расейском чемпионате может быть интересного.. вот "у них" - да.. там всё круто и по взрослому...
      Вот примерно такой ход мысли, хотя, ни у нас, ни тем более там мысли цаплина никого не интересуют

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      Рейтинг: +3412

      APchelov 11 мая 2017, 12:15

      Эх, Вася, Вася. Был занудой, им и остался. Только теперь - обиженным занудой

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      Рейтинг: +536

      dolf666 11 мая 2017, 12:01

      а про Уткина в Италии наверно и вовсе никто не слышал никогда. да и в России давно позабыли, если только кто-то ещё играет в фифа07-08

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      Рейтинг: +2389

      serglider 11 мая 2017, 11:15

      Уткин думает, что его мнение кому-то интересно)))

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      Рейтинг: +752

      апоголлл > serglider 11 мая 2017, 11:41

      ну почему ,конечно интересно,ему самому))))

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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 11 мая 2017, 10:22

      Вот как не читаю Уткина, все его комментарии и цитаты посто пропитаны желчью, цинизмом и завистью ... почему просто нельзя порадоваться за команду, которая так долго ждала чемпионства, за тренера, который был просто физруком, но в первом же сезоне выйграл чемпионство

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