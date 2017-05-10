Уткин: «Вы сильно заблуждаетесь, если думаете, что в Италии волнуют достижения Карреры в России»

Журналист Василий Уткин прокомментировал чемпионство Массимо Карреры со «Спартаком».

«Вы сильно заблуждаетесь, если думаете, что в Италии волнуют достижения Карреры в России. Приехал бывший второй тренер «Ювентус» и выиграл чемпионат России. А как еще? Итальянцы высокого мнения о себе, как о футбольной державе. Вроде Конте хочет его в штаб «Челси» пригласить. Это успех его близкого человека. Конечно, в Италии с уважением отнесутся к титулу, но не думаю, что клубы выше «Виченцы» задумаются, что им срочно нужен Каррера», – заявил Уткин.

Под руководством 53-летнего Карреры московский клуб стал чемпионом России впервые за 16 лет.