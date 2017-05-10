«Спартак» провел первую тренировку после чемпионства, руководство клуба поздравило игроков с первым местом

Футболисты «Спартака» сегодня провели подготовительную тренировку к матчу 28-го тура чемпионата России с «Амкаром».

Игроки собрались на подмосковной базе в Тарасовке к 10:30 утра. Перед началом тренировки красно-белых поздравили с чемпионством заместитель председателя совета директоров московского клуба Александр Жирков, вице-президент Наиль Измайлов и генеральный директор Сергей Родионов.

Вслед за этим поздравления принимал лучший бомбардир команды Квинси Промес, у которого ранее родился сын.

Матч «Амкар» – «Спартак» пройдет 13 мая на стадионе «Звезда» в Перми и начнется в 14:30 по московскому времени.