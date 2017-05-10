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    «Спартак» провел первую тренировку после чемпионства, руководство клуба поздравило игроков с первым местом

    Футболисты «Спартака» сегодня провели подготовительную тренировку к матчу 28-го тура чемпионата России с «Амкаром».

    Игроки собрались на подмосковной базе в Тарасовке к 10:30 утра. Перед началом тренировки красно-белых поздравили с чемпионством заместитель председателя совета директоров московского клуба Александр Жирков, вице-президент Наиль Измайлов и генеральный директор Сергей Родионов.

    Вслед за этим поздравления принимал лучший бомбардир команды Квинси Промес, у которого ранее родился сын.

    Матч «Амкар» – «Спартак» пройдет 13 мая на стадионе «Звезда» в Перми и начнется в 14:30 по московскому времени.

    Источник: ФК «Спартак»

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    10.05.2017 13:36
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 11 мая 2017, 09:22

      Да пусть хоть и проиграют. Заслужили и вола погонять.

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 10 мая 2017, 18:55

      В хорошем настроении, так сказать навеселе,
      Надо сыграть в Перми, бывало и тяжелей.

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 10 мая 2017, 17:12

      Молодцы!!! Концовку доиграть ударно

      0
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      ...
      Рейтинг: +5179

      Каратель > Mahone 10 мая 2017, 18:24

      сейчас то можно и молодёжь привлечь в основу из дубля

      0
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 10 мая 2017, 17:09

      В золотых футболках)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +112

      kamaz89 10 мая 2017, 16:31

      Спартак чемпион!!! Молодцы!!! Бились до конца, вытерпели! Весь сезон на первом месте прошли!!!

      3
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 10 мая 2017, 15:47

      Фигасе какие лица свежие... ну ,кроме Зобнина, его явно колбасит... а как же праздник? )))

      0
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      Рейтинг: +34

      Дмитрий1515 10 мая 2017, 15:44

      конечно расслабятся, потеряют очки!

      1
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 10 мая 2017, 14:34

      Праздники отгуляли. Ща, расслабятся.

      1
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 10 мая 2017, 14:12

      хорошо по гуляли)) знатно) нужно теперь и хорошо поработать! Вперед Спартак!)

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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 10 мая 2017, 13:57

      я думаю сына нужно было на 1 место поставить)

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