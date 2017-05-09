ФИФА будет вручать награды лучшим игрокам и тренерам по итогам сезона, а не года

ФИФА изменила порядок вручения наград лучшим игрокам, тренерам и представителям в других номинациях. Теперь сильнейшие определяются по итогам сезона, а не года. Таким образом, новое награждение пройдет 23 октября в Лондоне, где будут награждены лучшие в сезоне-2016/17.

Отметим, что с 2010 по 2015 год ФИФА совместно с журналом France Football награждала лучшего игрока «Золотым мячом», однако с 2016 года ценный трофей вернулся к изданию, которое является основателем данной премии.