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    ФИФА будет вручать награды лучшим игрокам и тренерам по итогам сезона, а не года

    ФИФА изменила порядок вручения наград лучшим игрокам, тренерам и представителям в других номинациях. Теперь сильнейшие определяются по итогам сезона, а не года. Таким образом, новое награждение пройдет 23 октября в Лондоне, где будут награждены лучшие в сезоне-2016/17.

    Отметим, что с 2010 по 2015 год ФИФА совместно с журналом France Football награждала лучшего игрока «Золотым мячом», однако с 2016 года ценный трофей вернулся к изданию, которое является основателем данной премии.

    Источник: ФИФА

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    09.05.2017 22:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 10 мая 2017, 06:36

      Я об этом писал пару лет назад... Неужели дошло , что вручение за календарный год это просто тупо...

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      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 9 мая 2017, 23:38

      наконец то додумались))

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