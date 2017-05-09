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    Зобнин – о своей фотографии в семилетнем возрасте в форме «Ювентуса»: «Что-то знал»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин на своей странице в инстаграме выложил детскую фотографию, на которой он запечатлен в форме «Ювентуса». Снимок, на котором ему всего семь лет, игрок подписал: «Что-то знал», и добавил смеющийся смайлик.

    Напомним, что нынешний главный тренер красно-белых Массимо Каррера в свое время защищал цвета «старой синьоры», а после работал в тренерском штабе туринцев.

    В текущем сезоне Зобнин принял участие в 27-ми матчах РФПЛ, отметившись двумя голами и тремя результативными передачами. «Спартак» за три тура до завершения первенства обеспечил себе первый за 16 лет чемпионский титул.

    Источник: Instagram

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    09.05.2017 17:20
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 10 мая 2017, 10:37

      На спине чья фамилия?.. ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +38

      beer68 9 мая 2017, 22:17

      Малибу - Отличный выбор

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 9 мая 2017, 19:49

      С семи лет бухает ликёр ....
      недолго осталось.))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 9 мая 2017, 18:59

      Мечты сбываются!!!!!!!! Играй и будешь в Юве !!!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 9 мая 2017, 18:50

      Теперь может и в юве позовут

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 9 мая 2017, 17:44

      Ювентус-это величина!Ни дать не взять...

      1
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 9 мая 2017, 17:42

      Мир тесен) вот тебе и случай свел с бывшим игроком Ювентуса, а ныне тренером команды, в которой играет Роман))

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