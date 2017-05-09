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  • Зобнин – о своей фотографии в семилетнем возрасте в форме «Ювентуса»: «Что-то знал»

Зобнин – о своей фотографии в семилетнем возрасте в форме «Ювентуса»: «Что-то знал»

9 мая 2017, 17:20
7

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин на своей странице в инстаграме выложил детскую фотографию, на которой он запечатлен в форме «Ювентуса». Снимок, на котором ему всего семь лет, игрок подписал: «Что-то знал», и добавил смеющийся смайлик.

Напомним, что нынешний главный тренер красно-белых Массимо Каррера в свое время защищал цвета «старой синьоры», а после работал в тренерском штабе туринцев.

В текущем сезоне Зобнин принял участие в 27-ми матчах РФПЛ, отметившись двумя голами и тремя результативными передачами. «Спартак» за три тура до завершения первенства обеспечил себе первый за 16 лет чемпионский титул.

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Спартак Зобнин Роман
Комментарии (7)
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Д Альбертини
1494340921
Мир тесен) вот тебе и случай свел с бывшим игроком Ювентуса, а ныне тренером команды, в которой играет Роман))
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ribavadim
1494341098
Ювентус-это величина!Ни дать не взять...
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alex kidn
1494345051
Теперь может и в юве позовут
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Mahone
1494345559
Мечты сбываются!!!!!!!! Играй и будешь в Юве !!!!!!!!!
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shinnik
1494348548
С семи лет бухает ликёр .... недолго осталось.))
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beer68
1494357467
Малибу - Отличный выбор
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momwig_
1494401862
На спине чья фамилия?.. ))
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