Зобнин – о своей фотографии в семилетнем возрасте в форме «Ювентуса»: «Что-то знал»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин на своей странице в инстаграме выложил детскую фотографию, на которой он запечатлен в форме «Ювентуса». Снимок, на котором ему всего семь лет, игрок подписал: «Что-то знал», и добавил смеющийся смайлик.

Напомним, что нынешний главный тренер красно-белых Массимо Каррера в свое время защищал цвета «старой синьоры», а после работал в тренерском штабе туринцев.

В текущем сезоне Зобнин принял участие в 27-ми матчах РФПЛ, отметившись двумя голами и тремя результативными передачами. «Спартак» за три тура до завершения первенства обеспечил себе первый за 16 лет чемпионский титул.