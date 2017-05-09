Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Луис Адриано: «У Зобнина отличная техника, он может на поле все»

Луис Адриано: «У Зобнина отличная техника, он может на поле все»

9 мая 2017, 16:33
11

Нападающий «Спартака» Луис Адриано высказал мнение о полузащитнике красно-белых Романе Зобнине, а также рассказал, как его приняли в московском клубе, куда он перешел из «Милана» нынешней зимой.

«Зобнин умеет обращаться с мячом, обладает отличной техникой и скоростью, при этом он игрок сборной России. Я обратил внимание на его выступление. Роман может на поле все.

В «Спартаке» меня приняли здорово. С Фернандо я вместе выступал за «Шахтер», кроме того, у донецкого клуба было несколько товарищеских встреч с красно-белыми, поэтому с несколькими футболистами я был знаком», – сказал Адриано.

В текущем розыгрыше РФПЛ Зобнин провел 27 матчей, отметившись двумя голами и тремя результативными передачами. На счету Адриано два мяча в пяти встречах.

Источник: ESPN
Россия. Премьер-лига Спартак Адриано Луис Зобнин Роман
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NEON-SM
1494337423
В спартаке сейчас хорошая атмосфера, всех принимают очень хорошо, уже большой процент успеха
Ответить
Д Альбертини
1494341029
Роман земляк)) молодец, играет шикарно, не стыдно)) Иркутск гордится тобой)
Ответить
Mahone
1494345129
Просто он нашел свою команду,парень с будущим!!!!!!!Только ошибок Кокорина не повторяй-звездная болезнь губит футболиста
Ответить
VVM1964
1494355766
+ ОТЛИЧНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И РАБОТОСПОСОБНОСТЬ .
Ответить
Главные новости
Форвард «Краснодара» переходит в «Крылья Советов»
20:47
ФотоМусиала едва не умер во время матча
20:11
2
«Все вопросы Игдисамову»: Баринов – о потере места в основе ЦСКА
19:38
5
Игдисамов прокомментировал трудную победу ЦСКА над «Факелом»
19:03
1
«Олимпиакос» отказался от Угальде: известна причина
18:42
5
РПЛ. ЦСКА победил «Факел» благодаря пенальти (1:0)
18:13
24
«Спартак» выработал позицию по трансферу Пиняева
17:57
10
Назван клуб РПЛ, где могут оказаться Слуцкий и Дзюба
17:41
3
«Шанхай Шэньхуа» выиграл второй матч подряд после отставки Слуцкого
16:58
7
Джорджина будет получать почти 10 миллионов рублей в месяц в случае развода с Роналду
16:41
13
Все новости
Все новости
Экс-игрок «Ростова» Мохеби отказал другому клубу РПЛ
20:59
РПЛ. «Ростов» и «Рубин» обменялись голами (1:1)
20:34
ВидеоОбзор матча «Ростов» – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
20:31
Тороп – об игре ЦСКА: «Тенденции не очень хорошие»
19:54
1
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ахмат»: 15 августа 2026
19:37
Тренер «Факела» оценил поражение от ЦСКА
19:23
РПЛ. ЦСКА победил «Факел» благодаря пенальти (1:0)
18:13
24
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Факел» голы и лучшие моменты (Видео)
18:10
2
«Спартак» выработал позицию по трансферу Пиняева
17:57
10
Назван клуб РПЛ, где могут оказаться Слуцкий и Дзюба
17:41
3
«Он в своем мире»: выявлен игрок «Зенита», у которого потухли глаза
17:29
4
Игрок «Родины» попросился в сборную России после хет-трика
17:20
6
В «Крыльях Советов» раскрыли неожиданное прозвище Рассказова
16:50
3
«Локомотиву» не продали футболиста сборной Армении
16:29
2
ВидеоОбзор матча «Родина» – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
15:53
РПЛ. «Родина» упустила победу над «Акроном» – 3:3
15:53
21
Оздоев: «Чемпионат Греции сильнее РПЛ»
15:44
5
Новая информация о поиске «Спартаком» вингера
15:30
17
ФотоКарпин посетил матч аутсайдеров РПЛ
15:15
9
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Факел»: 15 августа 2026
15:05
1
Гусев ответил, есть ли у Тюкавина мотивация выступать за «Динамо»
14:54
Глава РЖД принял решение по трансферу Карпукаса в «Зенит»
14:39
20
Тикнизян отказал топ-клубу РПЛ ради «Олимпиакоса»
14:32
9
«Локомотив» продаст Батракова «Галатасараю», но при одном условии
14:20
9
Глава РЖД определился с будущим Галактионова в «Локомотиве»
14:12
4
«Динамо» предложило 6 миллионов за чилийского вингера
13:57
3
Команде академии «Спартака» запретили участвовать в кубке Глушакова
13:45
11
Орлов уличил игроков «Зенита» в непрофессионализме
13:34
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+