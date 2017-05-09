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    Луис Адриано: «У Зобнина отличная техника, он может на поле все»

    Нападающий «Спартака» Луис Адриано высказал мнение о полузащитнике красно-белых Романе Зобнине, а также рассказал, как его приняли в московском клубе, куда он перешел из «Милана» нынешней зимой.

    «Зобнин умеет обращаться с мячом, обладает отличной техникой и скоростью, при этом он игрок сборной России. Я обратил внимание на его выступление. Роман может на поле все.

    В «Спартаке» меня приняли здорово. С Фернандо я вместе выступал за «Шахтер», кроме того, у донецкого клуба было несколько товарищеских встреч с красно-белыми, поэтому с несколькими футболистами я был знаком», – сказал Адриано.

    В текущем розыгрыше РФПЛ Зобнин провел 27 матчей, отметившись двумя голами и тремя результативными передачами. На счету Адриано два мяча в пяти встречах.

    Источник: ESPN

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    09.05.2017 16:33
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 9 мая 2017, 18:52

      Просто он нашел свою команду,парень с будущим!!!!!!!Только ошибок Кокорина не повторяй-звездная болезнь губит футболиста

      1
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 9 мая 2017, 17:43

      Роман земляк)) молодец, играет шикарно, не стыдно)) Иркутск гордится тобой)

      2
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 9 мая 2017, 16:43

      В спартаке сейчас хорошая атмосфера, всех принимают очень хорошо, уже большой процент успеха

      1
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      ...
      Рейтинг: +8019

      nik55 > NEON-SM 9 мая 2017, 16:47

      подскажи как найти коментарии---сивый мерин--козел минусует

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1098

      NEON-SM > nik55 9 мая 2017, 16:51

      ой, давно уж было, да забей, таких дурачков тут хватает, на всех внимание обращать, минусовать всех вместе и пусть ноют дальше. Можно подумать нам плохо от их минусов, как будто рейтинг что-то значит

      2
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      Рейтинг: +8019

      nik55 > NEON-SM 9 мая 2017, 16:53

      мне рейт до лампочки-----просто достали уроды

      0
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM > nik55 9 мая 2017, 16:55

      объявится потом, дети такие, лет по 20 максимум, от соплей и злости пишут хрень, жалкие потуги))))

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      ...
      Рейтинг: +8019

      nik55 > NEON-SM 9 мая 2017, 16:58

      главное мы Чемпионы

      1
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM > nik55 9 мая 2017, 16:59

      это точно

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      Рейтинг: +1557

      Mahone > NEON-SM 9 мая 2017, 18:53

      Мы Чемпионы-они пусть зляться

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