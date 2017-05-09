Луис Адриано: «У Зобнина отличная техника, он может на поле все»

Нападающий «Спартака» Луис Адриано высказал мнение о полузащитнике красно-белых Романе Зобнине, а также рассказал, как его приняли в московском клубе, куда он перешел из «Милана» нынешней зимой.

«Зобнин умеет обращаться с мячом, обладает отличной техникой и скоростью, при этом он игрок сборной России. Я обратил внимание на его выступление. Роман может на поле все.

В «Спартаке» меня приняли здорово. С Фернандо я вместе выступал за «Шахтер», кроме того, у донецкого клуба было несколько товарищеских встреч с красно-белыми, поэтому с несколькими футболистами я был знаком», – сказал Адриано.

В текущем розыгрыше РФПЛ Зобнин провел 27 матчей, отметившись двумя голами и тремя результативными передачами. На счету Адриано два мяча в пяти встречах.