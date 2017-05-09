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  • Алейников: «Каррера грамотный, он знает, что после триумфа надо снова закатывать рукава и работать»

Алейников: «Каррера грамотный, он знает, что после триумфа надо снова закатывать рукава и работать»

9 мая 2017, 15:59
5

Экс-полузащитник сборной СССР Сергей Алейников поделился мнением о главном тренера «Спартака» Массимо Каррере, с которым он познакомился в Италии, где уже на протяжении долгого времени живет и работает. Экс-футболист «Ювентуса» (1989/90) рассказал. что поздравил 53-летнего специалиста с победой в чемпионате России и подчеркнул: Каррера не из тех людей, кто долго почивает на лаврах после достигнутого успеха.

«Конечно, поздравил его. У него очень хорошее настроение, потому что такое происходит не часто – тренер берет команду и добивается большого успеха. Радость это для него огромная.

Каррера простой парень, без всяких «закидонов», он прошел все ступени, прежде чем подойти к вершине, поэтому знает, что строить из себя что-то не стоит, начнешь – и станешь калифом на час. Парень хороший, профессионал. Звездняк? Он прекрасно понимает, что как только он зазвездится, то его звезда тут же погаснет. Он грамотный, сообразительный, знает, что почивать на лаврах он может только какое-то время, потом надо снова закатывать рукава и работать, доказывать. Сегодня ты выиграл – и ты хороший тренер, завтра у тебя нет результата – ты никакой. И начнутся разговоры, что все было случайно, что тебе повезло, что были проблемы у «Зенита» и ЦСКА.

Сложно судить по телевизионным картинкам, насколько эмоциональность Карреры влияет на команду, но если она добивается успеха, значит, что-то в нем есть. Тем более, в команде много игроков из Южной Америки, они ведь тоже эмоциональные

Для любого спортсмена самое главное – мотивация. Внутренняя или внешняя – другой вопрос. Поэтому задача тренерского штаба и всех тех, кто входит в систему клуба, найти правильную мотивацию. В любом случае, когда команда выигрывает, обычно все в одной телеге, а когда проигрывает – проигрывают обычно тренер и игроки.

Сложно говорить, что из себя будет представлять команда в Лиге чемпионов. Прежде всего, надо подождать окончания сезона, посмотреть, какие изменения в составе произойдут», – сказал Алейников.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (5)
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NEON-SM
1494337352
в лиге чемпионов будет очень сложно, понятно что строить планов не стоит, но то что мы уже там вызывает только положительные эмоции.
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ribavadim
1494339107
Динамо Минск отметилось! Я рад!
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виктоша
1494340061
Помним такого, забил самый быстрый гол на ЧМ-86 ( венграм на 2-й минуте).
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a_who
1494343856
ДА !!! Каррера он сцуко умный !
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