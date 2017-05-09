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    Гарри Невилл: «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне должен был бороться за чемпионство»

    Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл выразил разочарование выступлениями команды в нынешнем сезоне. По мнению ветерана, клуб был обязан бороться за чемпионство в АПЛ.

    «Я думал, что команда реально будет претендовать на первое место. Нынешние показатели являются неприемлемыми. Я могу назвать несколько матчей, в которых команда должна была брать 12 очков и быть поблизости от «Челси», – заявил Невилл.

    «Манчестер Юнайтед» после 35 матчей занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ.

    Источник: Mirror.co.uk

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    09.05.2017 11:36
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4274

      mutabor0992 9 мая 2017, 16:46

      Маур уже почти год рулит...И что?Рисунка игры нет,командной игры нет,ничего нет.Если б не Ибра и этого не было.

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      Рейтинг: +26

      ЧИНГИСХАН 90 9 мая 2017, 11:45

      В этом году нормально защита! Но реализация очень слабо! Левандовски, Обемянг, Гризманн (типо как Ван Нистелрой) нужен трансфер! Марсялю в оренду! Руни пора попращаться! Если Де Хеа уйдет то надо покупать Облак или Доннаруму!

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      Рейтинг: +1640

      Psih86 > ЧИНГИСХАН 90 9 мая 2017, 16:42

      Ага,именно так и будет:)

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 9 мая 2017, 11:44

      Это всё румыны..
      От них всё))

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