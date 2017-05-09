Гарри Невилл: «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне должен был бороться за чемпионство»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл выразил разочарование выступлениями команды в нынешнем сезоне. По мнению ветерана, клуб был обязан бороться за чемпионство в АПЛ.

«Я думал, что команда реально будет претендовать на первое место. Нынешние показатели являются неприемлемыми. Я могу назвать несколько матчей, в которых команда должна была брать 12 очков и быть поблизости от «Челси», – заявил Невилл.

«Манчестер Юнайтед» после 35 матчей занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ.