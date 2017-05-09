Каррера признался, что после празднования чемпионства у него болела голова

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, как праздновал победу команды в чемпионате России. Напомним, красно-белые досрочно гарантировали себе первое место в РФПЛ после поражения «Зенита» от «Терека» (0:1).

Ранее сообщалось, что итальянский специалист и футболисты «Спартака» отмечали чемпионство в ресторане-теплоходе.

– Про то, как «Спартак» отмечал победу, написано уже немало. Нет смысла отрицать: погуляли на славу.

– А как вы хотели? Не знаю, как для других, а для меня все получилось спонтанно, и это вдвойне приятно. Заранее я к торжествам не готовился: эмоции захлестнули всех, вот и захотели собраться вместе. И это замечательно!

– Многих игроков вы впервые увидели в таком интересном состоянии. Капитана, например.

– Так и футболисты, наверное, впервые увидели своего тренера в таком радостном настроении. А как иначе, если мы добились такой значимой победы для всех нас?

– Долго отмечали? Голова с утра не болела?

– Признаться, немного болела. Водка – это не про меня, а вот белое вино было. Но чего тут стесняться, если это такой праздник для всех нас? Странно было бы не отметить всем вместе такую победу.

– Все прошло спокойно?

– При мне – точно да. Думаю, что и без меня тоже. В такой ситуации это личное дело каждого из ребят. Профессионал должен сам понимать, когда и как правильно остановиться и не выйти за рамки дозволенного. Сезон еще не окончен, а серьезные тренировки никто не отменял. Так что расслабиться один раз допустимо, но не более того.