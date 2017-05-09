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    Каррера признался, что после празднования чемпионства у него болела голова

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, как праздновал победу команды в чемпионате России. Напомним, красно-белые досрочно гарантировали себе первое место в РФПЛ после поражения «Зенита» от «Терека» (0:1).

    Ранее сообщалось, что итальянский специалист и футболисты «Спартака» отмечали чемпионство в ресторане-теплоходе.

    – Про то, как «Спартак» отмечал победу, написано уже немало. Нет смысла отрицать: погуляли на славу.

    – А как вы хотели? Не знаю, как для других, а для меня все получилось спонтанно, и это вдвойне приятно. Заранее я к торжествам не готовился: эмоции захлестнули всех, вот и захотели собраться вместе. И это замечательно!

    – Многих игроков вы впервые увидели в таком интересном состоянии. Капитана, например.

    – Так и футболисты, наверное, впервые увидели своего тренера в таком радостном настроении. А как иначе, если мы добились такой значимой победы для всех нас?

    – Долго отмечали? Голова с утра не болела?

    – Признаться, немного болела. Водка – это не про меня, а вот белое вино было. Но чего тут стесняться, если это такой праздник для всех нас? Странно было бы не отметить всем вместе такую победу.

    – Все прошло спокойно?

    – При мне – точно да. Думаю, что и без меня тоже. В такой ситуации это личное дело каждого из ребят. Профессионал должен сам понимать, когда и как правильно остановиться и не выйти за рамки дозволенного. Сезон еще не окончен, а серьезные тренировки никто не отменял. Так что расслабиться один раз допустимо, но не более того.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.05.2017 01:40
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 9 мая 2017, 17:21

      россольчику или пивасика и усе пройдет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +41

      Проекция LADA Priora Coup 9 мая 2017, 11:02

      Ещё бы не болела, 200 тысяч по всей Москве орали...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 9 мая 2017, 09:36

      В этот день можно было бы и водку, голово болела, но после победы это приятная боль

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 9 мая 2017, 08:51

      В такой день можно и потерпеть!!!!!!!!!! Главное мы Чемпионы!!!!1

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 9 мая 2017, 08:24

      К водке-бы глотку и полный вперёд...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 9 мая 2017, 08:14

      Una mattina mi son svegliato
      O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
      Una mattina mi son svegliato
      E ho trovato l’invasor.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak > ribavadim 9 мая 2017, 11:32

      Это песня итальянских партизан?
      Или я тоже пьян...

      0
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 9 мая 2017, 08:10

      Эх, замахнул Массимо "на всю ивановскую"...

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 9 мая 2017, 07:00

      Это Россия.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +169

      Cuervo 9 мая 2017, 06:28

      Водка паленая была)) СПАРТАК ЧЕМПИОН!!!

      1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 9 мая 2017, 02:59

      СМИ ничего даже придумать не смогли, значит всё прошло нормально, не переживай

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