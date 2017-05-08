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    Каррера: «Я погорячился, сказав, что на понедельник у «Спартака» назначена тренировка»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отметил, что погорячился вчера, заявив о намеченной на понедельник тренировке команды. В воскресенье, 7 мая, красно-белые после поражения «Зенита» от «Терека» (0:1) в матче 27-го тура РФПЛ досрочно гарантировали себе золотые медали первенства.

    Это чемпионство стало первым для спартаковцев за 16 лет и десятым в российской истории. Вечером футболисты вместе с болельщиками праздновали успех возле «Открытия Арены», после чего отправились отмечать завоеванный титул в ресторан.

    – Еще раз с победой в чемпионате России, Массимо! Как вам живется в новом качестве?

    – Спасибо, неплохо. Выспался. А когда проснулся, то обнаружил, что под окнами нашей гостиницы идет снег. Для итальянца это не очень привычно для начала мая (смеется).

    – А я думал, встречаете новый день в Тарасовке: вы ведь сказали мне накануне, что на утро понедельника у вас назначена тренировка.

    – Сказал. Но погорячился. Уж извините... Я ведь в первый момент искренне это планировал, но потом понял, что зря так думал. Но главное – не сами ошибки, а умение их исправлять (смеется).

    – И когда теперь у вас занятие в Тарасовке?

    – В среду. Назначать его на понедельник было делом бессмысленным, а во вторник Россия отмечает великий праздник. Так что мы возобновим работу со среды.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.05.2017 22:15
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +26768

      slavutiq70 9 мая 2017, 16:00

      Бляяяя Карреру всё больше и больше уважаю,,,не проигнорировалже 9 мая,как сдела ли бы большенство европейцев,,,,

      0
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      Рейтинг: +41

      Проекция LADA Priora Coup 9 мая 2017, 11:02

      У Спартака теперь год тренировка будет... Ну вы поняли

      0
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 9 мая 2017, 01:25

      всё правильно

      0
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      Рейтинг: +503

      xapaycm 8 мая 2017, 23:52

      Большое дело сделали, можно и отдохнуть (не по русски конечно). Спартак-2 пусть играет.

      1
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      Рейтинг: +82

      STALKER27 8 мая 2017, 23:34

      Или перевод такой или фашизмом попахивает: " а во вторник Россия отмечает великий праздник"

      -3
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > STALKER27 8 мая 2017, 23:51

      Эмм...что!??? В чем фашизм!????????

      0
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      Рейтинг: +82

      STALKER27 > filosof sparty 9 мая 2017, 06:39

      Россия отмечает великий праздник. А остальные не причём???

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      Рейтинг: +3136

      m40 > STALKER27 9 мая 2017, 08:56

      А что не так он сказал и причем тут фашизм? У нас, несмотря на давность события, это до сих пор праздник и с каждым годом как будто всё масштабнее. В Европе к этому событию отношение несколько иное, да и не 9, а 8 числа у них конец войны

      0
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      Рейтинг: +133

      Кривоножка 8 мая 2017, 23:34

      Весь мир отмечает Массимо этот Великий праздник,и лучше подарка нельзя было придумать! Спасибо мужчины!Ура товарищи!!! Один за всех и все за одного!...поцеловал ромбик и прослезился ;)

      1
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 8 мая 2017, 23:25

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Глушак после миллеровской самогонки послал макаронника далеко и на долго, до среды.

      -5
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > Михаил_Боярский 9 мая 2017, 08:55

      Да-а, Мишка бы тебе пендаля-то дал...

      0
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      Рейтинг: +55

      Старый Бро > Михаил_Боярский 10 мая 2017, 22:30

      Точнее, не послал, а подсказал более верное направление и нужный день недели ( главтрен, как-никак...)

      0
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский > Старый Бро 11 мая 2017, 00:04

      После трехлитровой банки сэмыча мог и послать.))

      0
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      Рейтинг: +33417

      oyabun 8 мая 2017, 23:23

      Учитывая перелет в Пермь, на подготовку к матчу останется всего пара полноценных дней? Непрофессионально как то. Не ожидал. Что нас в таком случае ждет в субботу?

      -1
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG > oyabun 8 мая 2017, 23:46

      Поедет Спартак-2

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      Рейтинг: +41

      avfc71 8 мая 2017, 23:22

      а чё все на апохмел

      0
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      Рейтинг: +52

      Nahabinec 8 мая 2017, 23:12

      С такого бодуна невозможно тренироваться)))

      -1
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