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  • Каррера: «Я погорячился, сказав, что на понедельник у «Спартака» назначена тренировка»

Каррера: «Я погорячился, сказав, что на понедельник у «Спартака» назначена тренировка»

8 мая 2017, 22:15
23

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отметил, что погорячился вчера, заявив о намеченной на понедельник тренировке команды. В воскресенье, 7 мая, красно-белые после поражения «Зенита» от «Терека» (0:1) в матче 27-го тура РФПЛ досрочно гарантировали себе золотые медали первенства.

Это чемпионство стало первым для спартаковцев за 16 лет и десятым в российской истории. Вечером футболисты вместе с болельщиками праздновали успех возле «Открытия Арены», после чего отправились отмечать завоеванный титул в ресторан.

– Еще раз с победой в чемпионате России, Массимо! Как вам живется в новом качестве?

– Спасибо, неплохо. Выспался. А когда проснулся, то обнаружил, что под окнами нашей гостиницы идет снег. Для итальянца это не очень привычно для начала мая (смеется).

– А я думал, встречаете новый день в Тарасовке: вы ведь сказали мне накануне, что на утро понедельника у вас назначена тренировка.

– Сказал. Но погорячился. Уж извините... Я ведь в первый момент искренне это планировал, но потом понял, что зря так думал. Но главное – не сами ошибки, а умение их исправлять (смеется).

– И когда теперь у вас занятие в Тарасовке?

– В среду. Назначать его на понедельник было делом бессмысленным, а во вторник Россия отмечает великий праздник. Так что мы возобновим работу со среды.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (23)
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DZHEK_VOROBEY1987
1494271976
Нормально должны сыграть 3 последних матча.
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Д Альбертини
1494272512
Ну так отметили хорошо это дело, некоторые очень хорошо) вот и перенести пришлось на среду)
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пряник929
1494272792
По-русски...
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Joker 555
1494273867
Каррера красавчег. Выжимай . Лига должна быть. Играть 90мин. И главно все ,что создали забивать. Страна красно-белая. Мы с тобой СПАРТАК.
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oyabun
1494274988
Учитывая перелет в Пермь, на подготовку к матчу останется всего пара полноценных дней? Непрофессионально как то. Не ожидал. Что нас в таком случае ждет в субботу?
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Михаил_Боярский
1494275141
Глушак после миллеровской самогонки послал макаронника далеко и на долго, до среды.
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Кривоножка
1494275646
Весь мир отмечает Массимо этот Великий праздник,и лучше подарка нельзя было придумать! Спасибо мужчины!Ура товарищи!!! Один за всех и все за одного!...поцеловал ромбик и прослезился ;)
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STALKER27
1494275685
Или перевод такой или фашизмом попахивает: " а во вторник Россия отмечает великий праздник"
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xapaycm
1494276740
Большое дело сделали, можно и отдохнуть (не по русски конечно). Спартак-2 пусть играет.
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NEON-SM
1494282333
всё правильно
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