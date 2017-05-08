Каррера: «Я погорячился, сказав, что на понедельник у «Спартака» назначена тренировка»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отметил, что погорячился вчера, заявив о намеченной на понедельник тренировке команды. В воскресенье, 7 мая, красно-белые после поражения «Зенита» от «Терека» (0:1) в матче 27-го тура РФПЛ досрочно гарантировали себе золотые медали первенства.

Это чемпионство стало первым для спартаковцев за 16 лет и десятым в российской истории. Вечером футболисты вместе с болельщиками праздновали успех возле «Открытия Арены», после чего отправились отмечать завоеванный титул в ресторан.

– Еще раз с победой в чемпионате России, Массимо! Как вам живется в новом качестве?

– Спасибо, неплохо. Выспался. А когда проснулся, то обнаружил, что под окнами нашей гостиницы идет снег. Для итальянца это не очень привычно для начала мая (смеется).

– А я думал, встречаете новый день в Тарасовке: вы ведь сказали мне накануне, что на утро понедельника у вас назначена тренировка.

– Сказал. Но погорячился. Уж извините... Я ведь в первый момент искренне это планировал, но потом понял, что зря так думал. Но главное – не сами ошибки, а умение их исправлять (смеется).

– И когда теперь у вас занятие в Тарасовке?

– В среду. Назначать его на понедельник было делом бессмысленным, а во вторник Россия отмечает великий праздник. Так что мы возобновим работу со среды.