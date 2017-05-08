Посольство Италии в Москве: «Брависсимо, мистер Каррера»

Посольство Италии в Москве опубликовало поздравления «Спартаку» и его главному тренеру Массимо Каррере с завоеванием чемпионского титула.

Вчера после поражения «Зенита» от «Терека» (0:1) красно-белые гарантировали себе золотые медали первенства за три тура до его завершения.

«Поздравляем всех поклонников «Спартака» с заслуженным и долгожданным успехом! Брависсимо, мистер Каррера», – говорится в сообщении на официальной странице посольства в твиттере.

Напомним, что это чемпионство – первое для «Спартака» с 2001 года и десятое в российской истории. 53-летний итальянский специалист стал первым тренером-иностранцем, приведшим красно-белых к победе в чемпионате России.