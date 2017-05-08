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    Посольство Италии в Москве: «Брависсимо, мистер Каррера»

    Посольство Италии в Москве опубликовало поздравления «Спартаку» и его главному тренеру Массимо Каррере с завоеванием чемпионского титула.

    Вчера после поражения «Зенита» от «Терека» (0:1) красно-белые гарантировали себе золотые медали первенства за три тура до его завершения.

    «Поздравляем всех поклонников «Спартака» с заслуженным и долгожданным успехом! Брависсимо, мистер Каррера», – говорится в сообщении на официальной странице посольства в твиттере.

    Напомним, что это чемпионство – первое для «Спартака» с 2001 года и десятое в российской истории. 53-летний итальянский специалист стал первым тренером-иностранцем, приведшим красно-белых к победе в чемпионате России.

    Источник: Twitter

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    08.05.2017 21:24
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 9 мая 2017, 16:38

      конечно брависсимо, можно даже сказать ох...еть как брависсимо

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 9 мая 2017, 07:06

      Итальянцы, написали бы, "синьор" Каррера.

      1
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо > kykyi 9 мая 2017, 16:53

      "А царь-то ненастоящий!!!" ))) Расколол заговор )))

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Супермачо 9 мая 2017, 16:56

      Какой заговор? Не в курсе, извини.

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      Рейтинг: +1495

      Супермачо > kykyi 9 мая 2017, 17:19

      Да я в шутку. Никто на несоответствия обращения национальности не обратил внимания.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Супермачо 9 мая 2017, 17:28

      Просто итальянцы бы не написали "мистер", похоже на фейк.

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      Рейтинг: +150

      Бмв525 8 мая 2017, 22:02

      Итальянцы молодцы ! Но как же это плачевно что какой-то отпрыск Карера которого ни во что не ставили в Ювентусе вот так вот приехал в Москву и взял чемпионство в первом же году !! Это показывает насколько слабый чемпионат России по сравнению с другими ! Простой помощник пришёл и взял чемпионство сразу же

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      Рейтинг: +150

      Бмв525 > klifS 8 мая 2017, 22:16

      Ну как бы я ничего против не имею Кареры . Просто вот так вот прийти и взять . Вон Андре вилаш боаш целых 2 года старался и ток потом взял . А этот сразу . Аж как то обидно за российский чемпионат

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      Рейтинг: +1495

      Супермачо > Бмв525 9 мая 2017, 13:30

      А чем хорош АВБ как тренер? Тестовая версия Луческу по нытью. Потом основной экземпляр запустили. "Зениту" менять вектор надо и всё будет. Как у нас брали разных режиссеров Якиных ...

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 8 мая 2017, 21:27

      Молодцы итальянцы!

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