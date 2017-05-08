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  • Кубок чемпионов России может быть вручен «Спартаку» после матча с «Тереком»

Кубок чемпионов России может быть вручен «Спартаку» после матча с «Тереком»

8 мая 2017, 18:50
18

Согласно «Положению о специальном переходящем призе «Кубок чемпионов России по футболу», «Спартак» может получить данный трофей по завершении домашней встречи с «Тереком» в рамках 29-го тура.

Статья 3 пункт 2 «Положения о специальном переходящем призе «Кубок чемпионов России по футболу» гласит: «Кубок может быть вручен по окончании ближайшего домашнего матча клуба-чемпиона в рамках соответствующего сезона, а если все домашние матчи в сезоне клубом-чемпионом уже сыграны, то место и время вручения (награждения) определяется руководством РФПЛ по согласованию с РФС».

Поединок между красно-белыми и грозненцами состоится в среду, 17 мая. Подопечные Массимо Карреры обеспечили себе золотые медали после поражения «Зенита» от все того же «Терека» (0:1) в матче 27-го тура, состоявшемся вчера в Санкт-Петербурге.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат
Комментарии (18)
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leonard1984
1494259592
Будет аншлаг на "Открытие-Арене"
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NEON-SM
1494259753
ох жаль не увижу вживую
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Igor Belousov
1494261346
это есть хорошо
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ufos73
1494261957
Нигер кубок зажал, отдавать не хочет ))))
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filosof sparty
1494264744
А я ещё полторы недели назад билет приобрёл!) кстати, уже тогда оставалось процентов десять
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n1hat
1494265583
Жаль, что матч в будний день, интересно, аншлаг будет или нет)
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Добрый Бобер
1494266861
ДЗЮЮЮБААА!!! Ты это читаешь?!
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