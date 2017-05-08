Кубок чемпионов России может быть вручен «Спартаку» после матча с «Тереком»

Согласно «Положению о специальном переходящем призе «Кубок чемпионов России по футболу», «Спартак» может получить данный трофей по завершении домашней встречи с «Тереком» в рамках 29-го тура.

Статья 3 пункт 2 «Положения о специальном переходящем призе «Кубок чемпионов России по футболу» гласит: «Кубок может быть вручен по окончании ближайшего домашнего матча клуба-чемпиона в рамках соответствующего сезона, а если все домашние матчи в сезоне клубом-чемпионом уже сыграны, то место и время вручения (награждения) определяется руководством РФПЛ по согласованию с РФС».

Поединок между красно-белыми и грозненцами состоится в среду, 17 мая. Подопечные Массимо Карреры обеспечили себе золотые медали после поражения «Зенита» от все того же «Терека» (0:1) в матче 27-го тура, состоявшемся вчера в Санкт-Петербурге.