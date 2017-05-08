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    Кубок чемпионов России может быть вручен «Спартаку» после матча с «Тереком»

    Согласно «Положению о специальном переходящем призе «Кубок чемпионов России по футболу», «Спартак» может получить данный трофей по завершении домашней встречи с «Тереком» в рамках 29-го тура.

    Статья 3 пункт 2 «Положения о специальном переходящем призе «Кубок чемпионов России по футболу» гласит: «Кубок может быть вручен по окончании ближайшего домашнего матча клуба-чемпиона в рамках соответствующего сезона, а если все домашние матчи в сезоне клубом-чемпионом уже сыграны, то место и время вручения (награждения) определяется руководством РФПЛ по согласованию с РФС».

    Поединок между красно-белыми и грозненцами состоится в среду, 17 мая. Подопечные Массимо Карреры обеспечили себе золотые медали после поражения «Зенита» от все того же «Терека» (0:1) в матче 27-го тура, состоявшемся вчера в Санкт-Петербурге.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.05.2017 18:50
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +6305

      Добрый Бобер 8 мая 2017, 21:07

      ДЗЮЮЮБААА!!! Ты это читаешь?!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +260

      n1hat 8 мая 2017, 20:46

      Жаль, что матч в будний день, интересно, аншлаг будет или нет)

      1
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      ...
      Рейтинг: +662

      pato08 > n1hat 8 мая 2017, 21:28

      Билетов уже нет. Я 2 купил заранее

      1
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      ...
      Рейтинг: +260

      n1hat > pato08 9 мая 2017, 17:12

      Надеюсь, когда нибудь и я смогу посетить стадион)

      0
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 8 мая 2017, 20:32

      А я ещё полторы недели назад билет приобрёл!) кстати, уже тогда оставалось процентов десять

      3
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 8 мая 2017, 19:45

      Нигер кубок зажал, отдавать не хочет ))))

      0
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 8 мая 2017, 19:35

      это есть хорошо

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 8 мая 2017, 19:09

      ох жаль не увижу вживую

      4
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM > хрякобомж 8 мая 2017, 19:33

      нееее, билетов нет))))))

      2
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      ...
      Рейтинг: +1098

      NEON-SM > хрякобомж 8 мая 2017, 19:36

      а я и не оттуда, думаю билеты скупились моментом после чемпионства

      2
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      Рейтинг: +675

      vladimir63 > NEON-SM 8 мая 2017, 20:49

      а у меня есть ! скупали раньше ! когда думали что матч с томью не решающий ! дней 10 назад !

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      Рейтинг: +675

      vladimir63 > 8 мая 2017, 20:50

      на матче с тереком просто будет праздник !

      1
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      Рейтинг: +26768

      slavutiq70 > хрякобомж 8 мая 2017, 21:25

      Ну нет ты не дебил????

      1
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      Рейтинг: +417

      leonard1984 8 мая 2017, 19:06

      Будет аншлаг на "Открытие-Арене"

      6
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