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    Юран: «На багаже Аленичева «Спартак» провалился бы в чемпионате»

    Бывший нападающий «Спартака» Сергей Юран выразил мнение, что в победе красно-белых в РФПЛ нет заслуги бывшего главного тренера команды Дмитрия Аленичева. По мнению Юрана, клуб стал чемпионом страны благодаря Массимо Каррере, который сумел мотивировать игроков.

    «Какая тут может быть заслуга Аленичева? Если бы Каррера провел только второй круг, или вовсе 10 матчей, тогда можно было о чем-то говорить, но сколько сам Аленичев провел в «Спартаке» в этом сезоне? Какое место он занял в прошлом году? У Карреры была зимняя предсезонка, а на багаже Аленичева команда провалилась бы.

    Каррера сумел объединить команду, она сыграла совсем по-другому: это было видно в физическом плане и в том, что на поле выходил коллектив, который живет матчами и победами. После Аленичева футболисты остались те же, но тогда был не тот настрой, желания не было, а Каррера всех мотивировал, команда до конца «убивалась». Наверное, это чемпионство – заслуга Карреры, он тренер, плюс игроки.

    Я рад за болельщиков, «Спартак» – номер один по количеству болельщиков, поэтому радует, что они смогли ждать 16 лет. Я рад, что клуб вернулся на чемпионский уровень, молодцы, конечно, конкуренты помогли, но «Спартак» реально по игре и другим компонентам заслуженно стал чемпионом. Дай бог, чтобы это сейчас продолжалось, и команда практически каждый сезон конкурировала в борьбе за чемпионство.

    Понятно, что под Лигу чемпионов нужно укрепляться, чтобы не просто так там сыграть, а выйти из группы и постараться идти по восходящей. Требуется усиление в линии защиты, потому что там уровень совсем другой, нужны три–четыре человека минимум, которые соответствуют лигочемпионскому уровню», – отметил Юран.

    Источник: ТАСС

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    08.05.2017 15:37
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +3120

      erma 8 мая 2017, 17:00

      Я удивлен, но сказано все по делу. Главное, про защиту сказал. 2-3 защитника международного уровня были бы совсем не лишними.

      2
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      ...
      Рейтинг: +214

      Sanirin79 > erma 8 мая 2017, 22:39

      Извини, сижу с планшета..хотел плюсануть...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6913

      батог 8 мая 2017, 16:54

      "Багаж" играл последние 30 минут с Томью.

      2
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      ...
      Рейтинг: +3120

      erma > батог 8 мая 2017, 16:56

      Точно подмечено!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8019

      nik55 8 мая 2017, 16:54

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Какой и чей багаж сейчас уже не очень важно, все внесли свою помощь как могли-------главное что победили

      -4
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      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 8 мая 2017, 16:48

      Всё правильно сказал!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +6906

      sochi-2013 8 мая 2017, 16:43

      Завидует. Я бы хотел Аленичева в Краснодаре видеть.

      1
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      Рейтинг: +62

      FC ЖИЛЬДУН 8 мая 2017, 16:39

      ВСЕ вложили свою долю!!!!Даже я!!!!))))МЕня все поздравляют как будто я главный тренер!!!)))

      -2
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 8 мая 2017, 16:22

      - друзья!, давайте будем толерантны, и на секундочку вспомним достижения Аленичева и Титова!, ...вспомнили!?...откройте статистику), и здоровья всем!!!

      0
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      Рейтинг: +379

      Футболозавр Рекс > кеша_КБ 8 мая 2017, 16:27

      Толерантность давай, брат, оставим для меньшинств. К ним будем толерантно относиться. А к бывшим хорошим игрокам, к сожалению не ставшим хорошими тренерами, будем относиться со всей строгостью. Каррера тоже брал ЛЧ и КУЕФА, но ему почему-то было не западло долгое время быть помощником более сильного тренера. И будучи помощником расти и развиваться самому. А Аленичев захотел сразу в главные и везде провалился.

      5
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      Рейтинг: +2250

      kvm > Футболозавр Рекс 8 мая 2017, 19:24

      +100500

      -1
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ > Футболозавр Рекс 13 мая 2017, 17:48

      - да, провалился!, но согласись - не всякий классный и титулованный игрок в прошлом, становится классным и титулованным на тренерском поприще)...Чарльтон, Блохин,Платини,ван Бастен,Стоичков...

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      Рейтинг: +379

      Футболозавр Рекс 8 мая 2017, 16:19

      Главная звезда - Промес, был приобретен при Якине. Без Промеса чемпионства, скорее всего, не было бы. Итого, на багаже Якина, пацаны!

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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 8 мая 2017, 16:14

      - ОНИ - Мне Все Друзья!(...Аленичев, Титов, Онанко...), но истина дороже!, я согласен с Юраном!...Каррера - это Квалификация!!!, да простят меня все К-Б , у которых иное мнение, я их понимаю, и они по-своему правы!...играйте в футбол, и болейте за Спартак!...усиление под ЛЧ конечно необходимо!, и главное - без травм!

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 8 мая 2017, 16:13

      Даже , если пресловутый багаж Аленичева существует (в чем я сильно сомневаюсь) , то мне абсолютно все равно на него, главное, что Спартак наконец -то стал чемпионом ,абсолютно заслуженно и закономерно.А о лиге чемпионов можно подумать потом в июне, да и вообще этим должны заниматься специально обученные люди.А болельщики Спартака могут праздновать вплоть до июля-августа.Поздравляю всех болельщиков Спартака с долгожданной и заслуженной победой!

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