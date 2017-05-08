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  • Юран: «На багаже Аленичева «Спартак» провалился бы в чемпионате»

Юран: «На багаже Аленичева «Спартак» провалился бы в чемпионате»

8 мая 2017, 15:37
19

Бывший нападающий «Спартака» Сергей Юран выразил мнение, что в победе красно-белых в РФПЛ нет заслуги бывшего главного тренера команды Дмитрия Аленичева. По мнению Юрана, клуб стал чемпионом страны благодаря Массимо Каррере, который сумел мотивировать игроков.

«Какая тут может быть заслуга Аленичева? Если бы Каррера провел только второй круг, или вовсе 10 матчей, тогда можно было о чем-то говорить, но сколько сам Аленичев провел в «Спартаке» в этом сезоне? Какое место он занял в прошлом году? У Карреры была зимняя предсезонка, а на багаже Аленичева команда провалилась бы.

Каррера сумел объединить команду, она сыграла совсем по-другому: это было видно в физическом плане и в том, что на поле выходил коллектив, который живет матчами и победами. После Аленичева футболисты остались те же, но тогда был не тот настрой, желания не было, а Каррера всех мотивировал, команда до конца «убивалась». Наверное, это чемпионство – заслуга Карреры, он тренер, плюс игроки.

Я рад за болельщиков, «Спартак» – номер один по количеству болельщиков, поэтому радует, что они смогли ждать 16 лет. Я рад, что клуб вернулся на чемпионский уровень, молодцы, конечно, конкуренты помогли, но «Спартак» реально по игре и другим компонентам заслуженно стал чемпионом. Дай бог, чтобы это сейчас продолжалось, и команда практически каждый сезон конкурировала в борьбе за чемпионство.

Понятно, что под Лигу чемпионов нужно укрепляться, чтобы не просто так там сыграть, а выйти из группы и постараться идти по восходящей. Требуется усиление в линии защиты, потому что там уровень совсем другой, нужны три–четыре человека минимум, которые соответствуют лигочемпионскому уровню», – отметил Юран.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Юран Сергей Аленичев Дмитрий Каррера Массимо
Комментарии (19)
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Диктор
1494247717
Хорошо сказал-полностью с ним солидарен.
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Mahone
1494247757
Не красиво,вместе играли!!!!!!! Аленичев создал основу этого Спартака
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Архипелаг Гуляк
1494248932
Аленичев-редкая бездарность.
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кеша_КБ
1494249261
- ОНИ - Мне Все Друзья!(...Аленичев, Титов, Онанко...), но истина дороже!, я согласен с Юраном!...Каррера - это Квалификация!!!, да простят меня все К-Б , у которых иное мнение, я их понимаю, и они по-своему правы!...играйте в футбол, и болейте за Спартак!...усиление под ЛЧ конечно необходимо!, и главное - без травм!
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Футболозавр Рекс
1494249540
Главная звезда - Промес, был приобретен при Якине. Без Промеса чемпионства, скорее всего, не было бы. Итого, на багаже Якина, пацаны!
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FC ЖИЛЬДУН
1494250795
ВСЕ вложили свою долю!!!!Даже я!!!!))))МЕня все поздравляют как будто я главный тренер!!!)))
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сергей николаевич
1494251332
Всё правильно сказал!
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nik55
1494251643
Какой и чей багаж сейчас уже не очень важно, все внесли свою помощь как могли-------главное что победили
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батог
1494251652
"Багаж" играл последние 30 минут с Томью.
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erma
1494252040
Я удивлен, но сказано все по делу. Главное, про защиту сказал. 2-3 защитника международного уровня были бы совсем не лишними.
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