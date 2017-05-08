Юран: «На багаже Аленичева «Спартак» провалился бы в чемпионате»

Бывший нападающий «Спартака» Сергей Юран выразил мнение, что в победе красно-белых в РФПЛ нет заслуги бывшего главного тренера команды Дмитрия Аленичева. По мнению Юрана, клуб стал чемпионом страны благодаря Массимо Каррере, который сумел мотивировать игроков.

«Какая тут может быть заслуга Аленичева? Если бы Каррера провел только второй круг, или вовсе 10 матчей, тогда можно было о чем-то говорить, но сколько сам Аленичев провел в «Спартаке» в этом сезоне? Какое место он занял в прошлом году? У Карреры была зимняя предсезонка, а на багаже Аленичева команда провалилась бы.

Каррера сумел объединить команду, она сыграла совсем по-другому: это было видно в физическом плане и в том, что на поле выходил коллектив, который живет матчами и победами. После Аленичева футболисты остались те же, но тогда был не тот настрой, желания не было, а Каррера всех мотивировал, команда до конца «убивалась». Наверное, это чемпионство – заслуга Карреры, он тренер, плюс игроки.

Я рад за болельщиков, «Спартак» – номер один по количеству болельщиков, поэтому радует, что они смогли ждать 16 лет. Я рад, что клуб вернулся на чемпионский уровень, молодцы, конечно, конкуренты помогли, но «Спартак» реально по игре и другим компонентам заслуженно стал чемпионом. Дай бог, чтобы это сейчас продолжалось, и команда практически каждый сезон конкурировала в борьбе за чемпионство.

Понятно, что под Лигу чемпионов нужно укрепляться, чтобы не просто так там сыграть, а выйти из группы и постараться идти по восходящей. Требуется усиление в линии защиты, потому что там уровень совсем другой, нужны три–четыре человека минимум, которые соответствуют лигочемпионскому уровню», – отметил Юран.