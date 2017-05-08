Молодежное первенство. «Урал» ввосьмером победил «Крылья Советов»

В матче 27-го тура молодежного первенства России «Урал» на своем поле выиграл у «Крыльев Советов» – 3:2. Стоит отметить, что в составе хозяев поле из-за красных карточек покинули три футболиста.

После этого результата екатеринбуржцы имеют на своем счету 28 очков и занимают 13-ю позицию. В активе самарского клуба 32 балла и девятое место.

Чемпионат России. Молодежное первенство. 27-й тур

Урал (мол.) – Крылья Советов (мол.) – 3:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Юсупов, 15; 1:1 – Боровков, 23 (в свои ворота); 2:1 – Ставпец, 69; 2:2 – Киселев, 82 (с пенальти); 3:2 – Юсупов, 89.

Удаления: Горин, 12; Боровков, 77; Валиахметов, 81.

Календарь молодежного первенства

Турнирная таблица молодежного первенства