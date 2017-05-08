Черчесов: «Спартак» – объективно сильнейший клуб России»

Молодец!!!!!!!!!! Объективный комментарий,Спартак лучший на данный момент господа!!!!Знаете почему? ЭТО КОМАНДА!!!!!!
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поздравил «Спартак» с чемпионством в нынешнем сезоне РФПЛ. Специалист подчеркнул, что на данный момент красно-белые являются сильнейшей командой в стране.
«Спартак» – объективно сильнейший клуб России в этом сезоне. Они стабильно провели весь сезон. И заслуженно это все закончилось. Поздравляю футболистов, тренеров с этим успехом.
Я Леонида Арнольдовича Федуна только что поздравил с победой. Поздравляю всех руководителей «Спартака» и его в первую очередь: за терпение и за то, что он делает для команды», – сказал Черчесов.
Почему чемпионство «Спартака» очень нужно РФПЛ