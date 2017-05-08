Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Черчесов: «Спартак» – объективно сильнейший клуб России»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поздравил «Спартак» с чемпионством в нынешнем сезоне РФПЛ. Специалист подчеркнул, что на данный момент красно-белые являются сильнейшей командой в стране.

    «Спартак» – объективно сильнейший клуб России в этом сезоне. Они стабильно провели весь сезон. И заслуженно это все закончилось. Поздравляю футболистов, тренеров с этим успехом.

    Я Леонида Арнольдовича Федуна только что поздравил с победой. Поздравляю всех руководителей «Спартака» и его в первую очередь: за терпение и за то, что он делает для команды», – сказал Черчесов.

    Почему чемпионство «Спартака» очень нужно РФПЛ

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.05.2017 12:26
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 8 мая 2017, 18:19

      Молодец!!!!!!!!!! Объективный комментарий,Спартак лучший на данный момент господа!!!!Знаете почему? ЭТО КОМАНДА!!!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2283

      Бриг 8 мая 2017, 18:16

      Судя по забитым и пропущенным в таблице - нет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 8 мая 2017, 15:52

      Спасибо за объективное мнение.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 8 мая 2017, 14:20

      Ещё бы он по другому сказал...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +243

      Loxxam 8 мая 2017, 13:15

      Жаль только что сборная России одна из худших в мире

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 8 мая 2017, 12:59

      Не трынди попусту!!! Лучше сборной занимайся!!! Нето Каррера и там тебя заменит

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 8 мая 2017, 12:55

      спасибо всем за поздравления

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8019

      nik55 8 мая 2017, 12:40

      все верно сказано

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11