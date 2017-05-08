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    Мутко считает, что «Спартак» заслуженно выиграл чемпионат России

    Президент РФС Виталий Мутко поздравил «Спартак» с победой в чемпионате России. Мутко подчеркнул, что красно-белые заслуженно выиграли российскую Премьер-лигу в этом году.

    «Могу только поздравить «Спартак». В этом году он заслуженно стал чемпионом, ровно провел сезон. Хочу отдельно поздравить Федуна, команду, тренера и, конечно, болельщиков. Они заждались. Одновременно хочется выразить надежду, что чемпионат еще не закончен и впереди нас ждут интересные матчи — борьба за лигочемпинское место, за выживание. Ну и «Спартак» в ранге чемпиона должен достойно завершить сезон.

    Полезно, что чемпионом становится сильнейшая команда в конкурентной среде, так как ЦСКА и «Зенит» достойно боролись за чемпионство. Есть еще «Краснодар», «Ростов» и «Терек», которые будут бороться за четвертое место. Впереди нас ждет три интересных тура», — сказал Мутко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.05.2017 00:46
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3795

      serppion 8 мая 2017, 12:39

      Поздравляю президента РФС Виталия Мутко! Ему нашлась пара - супруга украинского лидера Петра Порошенко Марина. Им теперь будет о чем поговорить на понятном им обоим английском.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8

      steel0888 8 мая 2017, 09:13

      да конечно выиграли наконец то следующее чемпионство через 20 лет тока

      -2
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      Рейтинг: +160

      виктоша 8 мая 2017, 05:36

      Мутко достал своей политкорректностью и псевдодипломатичностью. Весь такой ровный и прилизанный. Хоть бы что-то кудрявенькое сказал.

      0
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      Рейтинг: +3795

      serppion 8 мая 2017, 03:05

      Мне плевать, что там считает Мутко. Нет к нему ни капельки уважения!

      0
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