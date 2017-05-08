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Мутко считает, что «Спартак» заслуженно выиграл чемпионат России

8 мая 2017, 00:46
4

Президент РФС Виталий Мутко поздравил «Спартак» с победой в чемпионате России. Мутко подчеркнул, что красно-белые заслуженно выиграли российскую Премьер-лигу в этом году.

«Могу только поздравить «Спартак». В этом году он заслуженно стал чемпионом, ровно провел сезон. Хочу отдельно поздравить Федуна, команду, тренера и, конечно, болельщиков. Они заждались. Одновременно хочется выразить надежду, что чемпионат еще не закончен и впереди нас ждут интересные матчи — борьба за лигочемпинское место, за выживание. Ну и «Спартак» в ранге чемпиона должен достойно завершить сезон.

Полезно, что чемпионом становится сильнейшая команда в конкурентной среде, так как ЦСКА и «Зенит» достойно боролись за чемпионство. Есть еще «Краснодар», «Ростов» и «Терек», которые будут бороться за четвертое место. Впереди нас ждет три интересных тура», — сказал Мутко.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Мутко Виталий
Комментарии (4)
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serppion
1494201930
Мне плевать, что там считает Мутко. Нет к нему ни капельки уважения!
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виктоша
1494210963
Мутко достал своей политкорректностью и псевдодипломатичностью. Весь такой ровный и прилизанный. Хоть бы что-то кудрявенькое сказал.
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steel0888
1494223984
да конечно выиграли наконец то следующее чемпионство через 20 лет тока
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serppion
1494236340
Поздравляю президента РФС Виталия Мутко! Ему нашлась пара - супруга украинского лидера Петра Порошенко Марина. Им теперь будет о чем поговорить на понятном им обоим английском.
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