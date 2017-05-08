Мутко считает, что «Спартак» заслуженно выиграл чемпионат России

Президент РФС Виталий Мутко поздравил «Спартак» с победой в чемпионате России. Мутко подчеркнул, что красно-белые заслуженно выиграли российскую Премьер-лигу в этом году.

«Могу только поздравить «Спартак». В этом году он заслуженно стал чемпионом, ровно провел сезон. Хочу отдельно поздравить Федуна, команду, тренера и, конечно, болельщиков. Они заждались. Одновременно хочется выразить надежду, что чемпионат еще не закончен и впереди нас ждут интересные матчи — борьба за лигочемпинское место, за выживание. Ну и «Спартак» в ранге чемпиона должен достойно завершить сезон.

Полезно, что чемпионом становится сильнейшая команда в конкурентной среде, так как ЦСКА и «Зенит» достойно боролись за чемпионство. Есть еще «Краснодар», «Ростов» и «Терек», которые будут бороться за четвертое место. Впереди нас ждет три интересных тура», — сказал Мутко.