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    Червиченко: «От чемпионства «Спартака» никаких эмоций не испытываю. Есть много вопросов»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что не испытывает никаких эмоций от завоевания московским клубом чемпионского звания.

    Отметим, что московский клуб досрочно завоевал чемпионский титул после поражения «Зенита» в матче 27-го тура РФПЛ против «Терека» (0:1).

    Последний раз «Спартак» становился чемпионом России в 2001 году.

    «Никаких эмоций не испытываю. Эмоций не сделал и вчерашний пенальти, и то, как «Спартак» стал чемпионом. У этого чемпионства слишком много везения. Я думаю, что нужно радоваться тому, как клуб приходил к чемпионству до этого. «Спартак» всегда доминировал, а сейчас к этому чемпионству много вопросов.

    Чтобы полностью радоваться, нужно посмотреть, как будет наша команда выступать на Кубке конфедераций. Ведь «Спартак» теперь назвали базовой командой. На уровне серьезных игроков, серьезных исполнителей можно будет посмотреть, чего стоят наши игроки на самом деле. А после этого уже можно будет говорить про вчерашний пенальти и про остальные вещи, которые смазывают радость от этого чемпионства.

    Несмотря на все эти факторы, я считаю, что в этом году «Спартак» заслужил чемпионство. Прекрасно воспользовался своим шансом, поскольку он не играл в еврокубках», – сказал Червиченко.

    «Спартак» – чемпион! Спустя 16 лет они сделали это

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.05.2017 23:51
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    Комментарии41
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      Рейтинг: +11277

      "supermax" 8 мая 2017, 12:24

      почему про него вообще пишут...чувачок явно ёбненький

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 8 мая 2017, 09:18

      Да просто бы порадовался за них, иль зависть давит на пузо ?...

      2
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      Рейтинг: +427

      policepnz 8 мая 2017, 08:38

      да забаньте вы червя нах! Олеее... олее... олаааа.... ! Чемпион Спартак Москвааа... !! Красно-Белые, Красно-Белые, Красно-белые НАВСЕГДААА!!! Олеее... Олеее.... Олааа.... Чемпион Спартак Москваааа!!

      0
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      Рейтинг: +837

      eleng 8 мая 2017, 08:00

      пошёл ты знаешь куда?... знаешь... вот и иди

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1449

      spartakuz 8 мая 2017, 07:50

      А когда и в какой команде их-вопросов не было?

      1
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      Рейтинг: +8019

      nik55 8 мая 2017, 07:42

      Есть много вопросов»----когда перестанут тебя печатать ?

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 8 мая 2017, 07:20

      Вру-я испытываю зависть и исхожу желчью ,что Федуну удалось то что мне даже и не снилось.Мне все нутро выворачивает ,но приходиться себя сдерживать и подбирать слова.

      2
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      Рейтинг: +662

      pato08 8 мая 2017, 07:08

      А зависть это разве не эмоции?!!!

      3
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      Рейтинг: +447

      alexidj 8 мая 2017, 05:56

      Как это никаких эмоций? А ненависть? Злость?обида?неадекватность?хотя это уже наверное нормальное состояние для червяка ..не приятно все таки развалил команду по заказу а теперь она все таки смогла выкоробкаться ..

      2
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      Рейтинг: +548

      АндрейФКСМ 8 мая 2017, 05:48

      Долбоящер ты продажный червь

      2
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