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  • Червиченко: «От чемпионства «Спартака» никаких эмоций не испытываю. Есть много вопросов»

Червиченко: «От чемпионства «Спартака» никаких эмоций не испытываю. Есть много вопросов»

7 мая 2017, 23:51
41

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что не испытывает никаких эмоций от завоевания московским клубом чемпионского звания.

Отметим, что московский клуб досрочно завоевал чемпионский титул после поражения «Зенита» в матче 27-го тура РФПЛ против «Терека» (0:1).

Последний раз «Спартак» становился чемпионом России в 2001 году.

«Никаких эмоций не испытываю. Эмоций не сделал и вчерашний пенальти, и то, как «Спартак» стал чемпионом. У этого чемпионства слишком много везения. Я думаю, что нужно радоваться тому, как клуб приходил к чемпионству до этого. «Спартак» всегда доминировал, а сейчас к этому чемпионству много вопросов.

Чтобы полностью радоваться, нужно посмотреть, как будет наша команда выступать на Кубке конфедераций. Ведь «Спартак» теперь назвали базовой командой. На уровне серьезных игроков, серьезных исполнителей можно будет посмотреть, чего стоят наши игроки на самом деле. А после этого уже можно будет говорить про вчерашний пенальти и про остальные вещи, которые смазывают радость от этого чемпионства.

Несмотря на все эти факторы, я считаю, что в этом году «Спартак» заслужил чемпионство. Прекрасно воспользовался своим шансом, поскольку он не играл в еврокубках», – сказал Червиченко.

«Спартак» – чемпион! Спустя 16 лет они сделали это

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Червиченко Андрей
Комментарии (41)
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zaxar18@email.ru
1494190475
Господин Червиченко я Вам сочувствую
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MDAR
1494190576
Пошел на ху...й, и тот журналист который у этого пидара берет интервью.
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мы_не_рабы
1494191103
Какие эмоции может испытывать "бывший", который профукал команду, славу и деньги. Как лилась желчь из его поганого рта, так и льётся. Он никогда не был Спартаковцем и не будет. С такими "обиженными" нам не по пути. Сказал бы резче, но сегодня Праздник. Мир этому толстопузому.......
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vovchegg
1494191122
Когда ты уже закроешь пасть, червяк
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Atom2020
1494191264
И про пенальти сказал ... и про везение упомянул ... и про то что Спартак не играл в Еврокубках вспомнил ... и прошлые составы привел в пример (там-то конечно и играли лучше и тренировали лучше ... и вообще трава зеленее была) ... теперь еще и сборная, если просрет, то и тут Спартак виноват (ну как же ... базовый клуб ... с двумя-тремя игроками в основе) ... Жги дальше человек-червяк! Даже как-то уже скучно бывает без новостей от этой жабы ...
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xColaz
1494191959
Бедняга сражается до последнего)) Как ему сил хватает) С этой победой в чемпионате, темная сторона окончательно проиграла и подохла вместе с Червиченко
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Axe111
1494193570
позор в лч сильнейший будет
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Filllllll
1494199528
Причтно читать, как этот жирный пидор&с исходит слюной
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АндрейФКСМ
1494211714
Долбоящер ты продажный червь
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Диктор
1494217239
Вру-я испытываю зависть и исхожу желчью ,что Федуну удалось то что мне даже и не снилось.Мне все нутро выворачивает ,но приходиться себя сдерживать и подбирать слова.
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