Червиченко: «От чемпионства «Спартака» никаких эмоций не испытываю. Есть много вопросов»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что не испытывает никаких эмоций от завоевания московским клубом чемпионского звания.

Отметим, что московский клуб досрочно завоевал чемпионский титул после поражения «Зенита» в матче 27-го тура РФПЛ против «Терека» (0:1).

Последний раз «Спартак» становился чемпионом России в 2001 году.

«Никаких эмоций не испытываю. Эмоций не сделал и вчерашний пенальти, и то, как «Спартак» стал чемпионом. У этого чемпионства слишком много везения. Я думаю, что нужно радоваться тому, как клуб приходил к чемпионству до этого. «Спартак» всегда доминировал, а сейчас к этому чемпионству много вопросов.

Чтобы полностью радоваться, нужно посмотреть, как будет наша команда выступать на Кубке конфедераций. Ведь «Спартак» теперь назвали базовой командой. На уровне серьезных игроков, серьезных исполнителей можно будет посмотреть, чего стоят наши игроки на самом деле. А после этого уже можно будет говорить про вчерашний пенальти и про остальные вещи, которые смазывают радость от этого чемпионства.

Несмотря на все эти факторы, я считаю, что в этом году «Спартак» заслужил чемпионство. Прекрасно воспользовался своим шансом, поскольку он не играл в еврокубках», – сказал Червиченко.

«Спартак» – чемпион! Спустя 16 лет они сделали это