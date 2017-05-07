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    Игроки «Лестера» получили кубок АПЛ ровно год назад

    7-го мая 2016 года «Лестер Сити» обыграл «Эвертон» в матче 37-го тура чемпионата Англии сезона-2015/16. По завершении встречи команда Клаудио Раньери получили трофей английской Премьер-лиги. Победа стала для «лисов» первой в истории.

    Клаудио Раньери был уволен в середине нынешнего сезона за неудовлетворительные результаты команды. При нем действующий чемпион находился в зоне вылета. После ухода итальянца команду принял Крейг Шекспир. После 35-ти туров «Лестер» занимает девятую строчку в турнирной таблице. Обыграв «Уотфорд», команда гарантировала себе сохранение прописки в АПЛ на следующий сезона.

    Источник: ФК «Лестер Сити»

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    07.05.2017 12:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +259

      pzdc. 7 мая 2017, 13:43

      Неуважение к Раньери..)

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