Игроки «Лестера» получили кубок АПЛ ровно год назад

7-го мая 2016 года «Лестер Сити» обыграл «Эвертон» в матче 37-го тура чемпионата Англии сезона-2015/16. По завершении встречи команда Клаудио Раньери получили трофей английской Премьер-лиги. Победа стала для «лисов» первой в истории.

Клаудио Раньери был уволен в середине нынешнего сезона за неудовлетворительные результаты команды. При нем действующий чемпион находился в зоне вылета. После ухода итальянца команду принял Крейг Шекспир. После 35-ти туров «Лестер» занимает девятую строчку в турнирной таблице. Обыграв «Уотфорд», команда гарантировала себе сохранение прописки в АПЛ на следующий сезона.