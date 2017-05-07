Игроки «Лестера» получили кубок АПЛ ровно год назад

Неуважение к Раньери..)
7-го мая 2016 года «Лестер Сити» обыграл «Эвертон» в матче 37-го тура чемпионата Англии сезона-2015/16. По завершении встречи команда Клаудио Раньери получили трофей английской Премьер-лиги. Победа стала для «лисов» первой в истории.
Клаудио Раньери был уволен в середине нынешнего сезона за неудовлетворительные результаты команды. При нем действующий чемпион находился в зоне вылета. После ухода итальянца команду принял Крейг Шекспир. После 35-ти туров «Лестер» занимает девятую строчку в турнирной таблице. Обыграв «Уотфорд», команда гарантировала себе сохранение прописки в АПЛ на следующий сезона.
Leicester City lifted the @PremierLeague trophy one year ago today! pic.twitter.com/4TuM8NfIM5— Leicester City (@LCFC) 7 мая 2017 г.