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    Источник: Гризманн сообщил руководству «Реала», что уйдет в «МЮ», если Симеоне отпустит его

    «Реал» летом рассчитывает усилиться нападающим «Атлетико» Антуаном Гризманном. Согласно The Sun, 26-летний француз отказал в трансфере президенту «сливочных» Флорентино Пересу, сославшись на договоренности по переходу в «Манчестер Юнайтед». Источник уточняет, что любая сделка касаемо Гризманна возможна только при согласии главного тренера «матрасников» Диего Симеоне.

    В нынешнем сезоне форвард забил за третью команду Примеры 25 голов и 11 отдал результативных передач в 50-ти встречах. Портал Transfermarkt оценивает его в 80 миллионов евро.

    Ранее «Бомбардир» писал о согласовании условий зарплаты между Гризманном и английским клубом.

    Источник: The Sun

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    07.05.2017 00:28
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 7 мая 2017, 09:54

      гризман как девка, новые условия каждый день и нерешительный такой, или СМИ так раздувают ситуацию, бедный футболист может и сам ничего об этом не знает))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +102

      GenghisKhan 7 мая 2017, 07:52

      Все теплее и теплее))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 7 мая 2017, 07:30

      Интереснее куда сам Симеоне свалит

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 7 мая 2017, 07:08

      жаль если уйдет исчезнет еще одна конкурентноспособная команда

      0
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      Рейтинг: +98

      qw3rty33 7 мая 2017, 02:41

      и когда это он в Реале играл?

      1
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      Рейтинг: +2389

      serglider > qw3rty33 7 мая 2017, 09:50

      Я так понял, что Реал хочет заполучить трансфер Гризмана, но сам Гризман хочет играть за МЮ, но куда он перейдет в итоге все зависит от Симеоне... Такая вот загогулина)))

      0
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      Рейтинг: +720

      Flydis 7 мая 2017, 00:53

      Автор, ты в заголовок втираешь какую-то дичь.

      2
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      Рейтинг: +259

      pzdc. 7 мая 2017, 00:44

      Гризман игрок Реала ?

      1
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      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark 7 мая 2017, 00:41

      Я извиняюсь, но причём тут Реал, если у клубов есть договоренность не переманивать игроков?

      2
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