Источник: Гризманн сообщил руководству «Реала», что уйдет в «МЮ», если Симеоне отпустит его

«Реал» летом рассчитывает усилиться нападающим «Атлетико» Антуаном Гризманном. Согласно The Sun, 26-летний француз отказал в трансфере президенту «сливочных» Флорентино Пересу, сославшись на договоренности по переходу в «Манчестер Юнайтед». Источник уточняет, что любая сделка касаемо Гризманна возможна только при согласии главного тренера «матрасников» Диего Симеоне.

В нынешнем сезоне форвард забил за третью команду Примеры 25 голов и 11 отдал результативных передач в 50-ти встречах. Портал Transfermarkt оценивает его в 80 миллионов евро.

Ранее «Бомбардир» писал о согласовании условий зарплаты между Гризманном и английским клубом.