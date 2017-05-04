Источник: Гризманн согласился на зарплату 280 тысяч в неделю в «МЮ»

The Sun сообщает о договоренности по переходу нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна в «Манчестер Юнайтед». Игрока устраивает недельная зарплата в 280 тысяч фунтов. Первая информация о возможном трансфере появилась в сентябре 2016 года. В марте сообщалось об отказе английского клуба от идеи покупки 26-летнего француза.

В нынешнем сезоне Гризманн забил 25 голов и отдал 11 результативных передач в 49-ти матчах. Портал Transfermarkt оценивает его в 80 миллионов евро.

На футболиста также претендуют «Манчестер Сити» и «Интер».