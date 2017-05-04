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    Источник: Гризманн согласился на зарплату 280 тысяч в неделю в «МЮ»

    The Sun сообщает о договоренности по переходу нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна в «Манчестер Юнайтед». Игрока устраивает недельная зарплата в 280 тысяч фунтов. Первая информация о возможном трансфере появилась в сентябре 2016 года. В марте сообщалось об отказе английского клуба от идеи покупки 26-летнего француза.

    В нынешнем сезоне Гризманн забил 25 голов и отдал 11 результативных передач в 49-ти матчах. Портал Transfermarkt оценивает его в 80 миллионов евро.

    На футболиста также претендуют «Манчестер Сити» и «Интер».

    Источник: The Sun

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    04.05.2017 16:14
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 6 мая 2017, 07:03

      удачи Антуану ...

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      Рейтинг: +102

      GenghisKhan 4 мая 2017, 17:54

      Ждем Гризманна в следующим году в МЮ!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 4 мая 2017, 17:00

      После такой игры против реала, я думаю он понимает, что лучшие годы атлетико прошли.

      0
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      Рейтинг: +351

      simoron81 4 мая 2017, 16:47

      Очень жаль что он уйдёт, в МЮ вряд ли что он выиграет, а в Атлетико всегда есть шанс

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      Рейтинг: +154

      SnoopiDu > simoron81 4 мая 2017, 18:23

      Это с какой стати врятли выйграет?! МЮ подпишет полузащитника думаю Бернарду Силва из монако ему всего 23, и топ защитника тут не буду гадать, ну и Гризмана, и все все карты на чемпионство!

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