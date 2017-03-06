«Манчестер Юнайтед» отказывается от борьбы за Гризманна

Между «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико» возникли трудности в переговорах по трансферу нападающего Антуана Гризманна. В английском клубе ищут другие варианты усиления атакующей линии.

Ранее утверждалось, что вместо Гризманна в «Манчестер Юнайтед» может перейти Гарри Кейн. В нынешнем сезоне Гризманн провел в испанской Примере 25 матчей, забив 12 голов и сделав шесть голевых передач.

Теперь «Манчестер Юнайтед» интересуется нападающим «Баварии» Робертом Левандовски и футболистом «Монако» Килианом Мбаппе. 18-летний Мбаппе стал самым молодым игроком Лиги 1, который отметился десятью голами.