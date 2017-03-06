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    «Манчестер Юнайтед» отказывается от борьбы за Гризманна

    Между «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико» возникли трудности в переговорах по трансферу нападающего Антуана Гризманна. В английском клубе ищут другие варианты усиления атакующей линии.

    Ранее утверждалось, что вместо Гризманна в «Манчестер Юнайтед» может перейти Гарри Кейн. В нынешнем сезоне Гризманн провел в испанской Примере 25 матчей, забив 12 голов и сделав шесть голевых передач.

    Теперь «Манчестер Юнайтед» интересуется нападающим «Баварии» Робертом Левандовски и футболистом «Монако» Килианом Мбаппе. 18-летний Мбаппе стал самым молодым игроком Лиги 1, который отметился десятью голами.

    Источник: Independent.co.uk

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    06.03.2017 22:54
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +34

      Otabek bro 7 марта 2017, 11:46

      Левандовски очень силен и стоит очень дорого.

      1
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      Рейтинг: +536

      dolf666 7 марта 2017, 10:20

      за этого Мбаппе небось цену заломит Монако. лучше Кейна, либо всё-таки Гризманна

      0
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 7 марта 2017, 09:18

      Да

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 7 марта 2017, 01:08

      сдался

      0
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 7 марта 2017, 00:09

      Совершенно не представляю Гризманна в Англии

      0
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 7 марта 2017, 00:02

      Думаю Мбаппе возьму летом и очередной трансферный рекорд побъют заодно

      1
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen > Михаил Шевченко 7 марта 2017, 00:13

      не побьют. Погба был нехерово разрекламирован и агент у него еще та сучка.

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      Рейтинг: +185

      К.Серж.А > Михаил Шевченко 7 марта 2017, 00:36

      Ток если рекорд стоимости как для игрока 18-ти лет ....

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