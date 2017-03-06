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    Мбаппе – самый молодой игрок Лиги 1, забивший 10 голов

    Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе забил свой десятый гол в карьере. Случилось это в матче чемпионата Франции с «Нантом», который закончился со счетом 4:0. Он сделал это в возрасте 18 лет и 2 месяцев, что позволило футболисту стать самым молодым за последние 30 лет игроком, забившим 10 голов в Лиге 1.

    Стоит отметить, что в текущем сезоне он отметился девятый раз. Еще один гол он записал на свой счет в прошлом сезоне.

    Ранее сообщалось, что руководство «Монако» готово рассмотреть вариант продажи своего талантливого нападающего за сумму не менее 60 миллионов евро.

    Источник: Opta

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    06.03.2017 07:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +66

      Antoshka2015 6 марта 2017, 15:26

      У нас Кокорины и Дзюбы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 6 марта 2017, 09:49

      Алмаз растет, удачи ему в развитии своей карьеры!

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