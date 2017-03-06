Мбаппе – самый молодой игрок Лиги 1, забивший 10 голов

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе забил свой десятый гол в карьере. Случилось это в матче чемпионата Франции с «Нантом», который закончился со счетом 4:0. Он сделал это в возрасте 18 лет и 2 месяцев, что позволило футболисту стать самым молодым за последние 30 лет игроком, забившим 10 голов в Лиге 1.

Стоит отметить, что в текущем сезоне он отметился девятый раз. Еще один гол он записал на свой счет в прошлом сезоне.

Ранее сообщалось, что руководство «Монако» готово рассмотреть вариант продажи своего талантливого нападающего за сумму не менее 60 миллионов евро.