«Манчестер Юнайтед» предложит 80 миллионов за Кейна, если не сможет приобрести Гризманна

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». По информации источника, если «красные дьяволы» во время летнего трансферного окна не сумеют приобрести форварда «Атлетико» Антуана Гризманна, то переключат внимание на 23-летнего англичанина. Сообщается, что за игрока «шпор» «МЮ» готов предложить 80 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, Кейн является воспитанником «Тоттенхэма», за первую команду нападающий выступает с 2010 года. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2022 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за «шпор» в АПЛ 21 матч, в которых забил 17 голов и сделал четыре результативные передачи.