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  • «Манчестер Юнайтед» предложит 80 миллионов за Кейна, если не сможет приобрести Гризманна

«Манчестер Юнайтед» предложит 80 миллионов за Кейна, если не сможет приобрести Гризманна

2 марта 2017, 21:47
4

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». По информации источника, если «красные дьяволы» во время летнего трансферного окна не сумеют приобрести форварда «Атлетико» Антуана Гризманна, то переключат внимание на 23-летнего англичанина. Сообщается, что за игрока «шпор» «МЮ» готов предложить 80 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, Кейн является воспитанником «Тоттенхэма», за первую команду нападающий выступает с 2010 года. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2022 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за «шпор» в АПЛ 21 матч, в которых забил 17 голов и сделал четыре результативные передачи.

Источник: Daily Star
Англия. Премьер-лига Трансферы Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Гризманн Антуан Кейн Гарри
Комментарии (4)
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kykyi
1488481578
Во бабла, готовы хоть кого купить. Как они без Газпрома обходятся? Наверное сами зарабатывать научились
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dolf666
1488521966
а чё неплохо, тем более Тоттенхэм хочет приобрести Шоу, можно включить в сделку)
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ILOVETHISGAME.ykt
1488533624
Это хорошая новость, но вряд ли этот трансфер состоится. Думаю шпоры не такие дураки.
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