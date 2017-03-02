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    «Манчестер Юнайтед» предложит 80 миллионов за Кейна, если не сможет приобрести Гризманна

    Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». По информации источника, если «красные дьяволы» во время летнего трансферного окна не сумеют приобрести форварда «Атлетико» Антуана Гризманна, то переключат внимание на 23-летнего англичанина. Сообщается, что за игрока «шпор» «МЮ» готов предложить 80 миллионов фунтов стерлингов.

    Напомним, Кейн является воспитанником «Тоттенхэма», за первую команду нападающий выступает с 2010 года. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2022 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за «шпор» в АПЛ 21 матч, в которых забил 17 голов и сделал четыре результативные передачи.

    Источник: Daily Star

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    02.03.2017 21:47
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +79

      ILOVETHISGAME.ykt 3 марта 2017, 12:33

      Это хорошая новость, но вряд ли этот трансфер состоится. Думаю шпоры не такие дураки.

      0
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      Рейтинг: +536

      dolf666 3 марта 2017, 09:19

      а чё неплохо, тем более Тоттенхэм хочет приобрести Шоу, можно включить в сделку)

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 2 марта 2017, 22:06

      Во бабла, готовы хоть кого купить. Как они без Газпрома обходятся? Наверное сами зарабатывать научились

      1
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      Рейтинг: +536

      dolf666 > kykyi 3 марта 2017, 09:16

      тонко)

      1
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