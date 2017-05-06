Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Карасев: «В Лиге чемпионов платят в три раза больше, чем в РФПЛ, но деньги – не главное»

    Российский арбитр Сергей Карасев рассказал о заработках в Лиге чемпионов. Также он отметил, что в настоящее время сосредоточен на судействе в Европе, а не в РФПЛ.

    «На то, почему сейчас я так мало работаю в России, есть объективные причины. В начале сезона я был задействован на Олимпиаде и Еврокубках. Валентин Иванов сам работал на топ-уровне, все понимал и предлагал взять паузу. Во-вторых, раз уж я из Москвы, то могу судить только московские дерби. Таких матчей в этом сезоне лишь шесть. При этом, Роберто Розетти позволял судьям ФИФА работать на любых матчах, даже на «Спартак»«Зенит» — и проблем, как мне казалось, не было.

    Это дискриминация и московским судьей быть невыгодно? Мне кажется, что департамент судейства принял такое решение – изменить его или как-то комментировать я не могу. Это правда, что с учетом запретов и ограничений я сосредотачиваюсь на Европе. Еврокубки во главе угла сейчас, но это и естественно. Если ты успешно судишь там и это оценивают, значит, есть видимый прогресс. Но, при этом, я российский судья и хочу чаще и лучше работать в нашей стране.

    Какая сумма полагается в Лиге чемпионов, если в РФПЛ главный судья зарабатывает примерно 90 тысяч рублей за матч? В три раза больше, но главное – не деньги, а цель. Пока что, повторю – это чемпионат мира в России», — сказал Карасев.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.05.2017 17:03
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1251

      CskaMoscovv 8 мая 2017, 20:57

      Эта самая красноречивая фраза в спорте, что деньги не главное, в спорте вообще, стала крылатой. Да кроме денег вас ничего не интересует

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1564

      Decorhome 6 мая 2017, 19:05

      Правильно отсудить это главное

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +118

      kostyandr 6 мая 2017, 18:03

      Правильно! Главное не деньги, а возможность заработать еще больше денег... Гыы))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +73

      Шейник 6 мая 2017, 17:41

      ясен пень..сплавить баварию дороже нежеле нарисовать леву. пенку в рфпл

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +222

      Зэб 6 мая 2017, 17:23

      Молодец.Отработал хорошо.Надо расти до международного уровня,и деньги будут адекватные.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 6 мая 2017, 17:10

      270 косых за матч, нехило вы живёте граждане судьи. Карасёв маленько не учитывает сколько судьям приплачивают за нужные кому-то матчи, так что у них не меньше))))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11