Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Карасев: «В Лиге чемпионов платят в три раза больше, чем в РФПЛ, но деньги – не главное»

Карасев: «В Лиге чемпионов платят в три раза больше, чем в РФПЛ, но деньги – не главное»

6 мая 2017, 17:03
6

Российский арбитр Сергей Карасев рассказал о заработках в Лиге чемпионов. Также он отметил, что в настоящее время сосредоточен на судействе в Европе, а не в РФПЛ.

«На то, почему сейчас я так мало работаю в России, есть объективные причины. В начале сезона я был задействован на Олимпиаде и Еврокубках. Валентин Иванов сам работал на топ-уровне, все понимал и предлагал взять паузу. Во-вторых, раз уж я из Москвы, то могу судить только московские дерби. Таких матчей в этом сезоне лишь шесть. При этом, Роберто Розетти позволял судьям ФИФА работать на любых матчах, даже на «Спартак»«Зенит» — и проблем, как мне казалось, не было.

Это дискриминация и московским судьей быть невыгодно? Мне кажется, что департамент судейства принял такое решение – изменить его или как-то комментировать я не могу. Это правда, что с учетом запретов и ограничений я сосредотачиваюсь на Европе. Еврокубки во главе угла сейчас, но это и естественно. Если ты успешно судишь там и это оценивают, значит, есть видимый прогресс. Но, при этом, я российский судья и хочу чаще и лучше работать в нашей стране.

Какая сумма полагается в Лиге чемпионов, если в РФПЛ главный судья зарабатывает примерно 90 тысяч рублей за матч? В три раза больше, но главное – не деньги, а цель. Пока что, повторю – это чемпионат мира в России», — сказал Карасев.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Карасев Сергей
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NEON-SM
1494079823
270 косых за матч, нехило вы живёте граждане судьи. Карасёв маленько не учитывает сколько судьям приплачивают за нужные кому-то матчи, так что у них не меньше))))
Ответить
Зэб
1494080621
Молодец.Отработал хорошо.Надо расти до международного уровня,и деньги будут адекватные.
Ответить
Шейник
1494081670
ясен пень..сплавить баварию дороже нежеле нарисовать леву. пенку в рфпл
Ответить
kostyandr
1494083009
Правильно! Главное не деньги, а возможность заработать еще больше денег... Гыы))
Ответить
Decorhome
1494086718
Правильно отсудить это главное
Ответить
CskaMoscovv
1494266266
Эта самая красноречивая фраза в спорте, что деньги не главное, в спорте вообще, стала крылатой. Да кроме денег вас ничего не интересует
Ответить
Главные новости
ФотоМусиала едва не умер во время матча
20:11
1
«Все вопросы Игдисамову»: Баринов – о потере места в основе ЦСКА
19:38
2
Игдисамов прокомментировал трудную победу ЦСКА над «Факелом»
19:03
1
«Олимпиакос» отказался от Угальде: известна причина
18:42
3
РПЛ. ЦСКА победил «Факел» благодаря пенальти (1:0)
18:13
23
«Спартак» выработал позицию по трансферу Пиняева
17:57
9
Назван клуб РПЛ, где могут оказаться Слуцкий и Дзюба
17:41
3
«Шанхай Шэньхуа» выиграл второй матч подряд после отставки Слуцкого
16:58
7
Джорджина будет получать почти 10 миллионов рублей в месяц в случае развода с Роналду
16:41
10
«Локомотиву» не продали футболиста сборной Армении
16:29
2
Все новости
Все новости
Тороп – об игре ЦСКА: «Тенденции не очень хорошие»
19:54
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ахмат»: 15 августа 2026
19:37
Тренер «Факела» оценил поражение от ЦСКА
19:23
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Факел» голы и лучшие моменты (Видео)
18:10
2
«Спартак» выработал позицию по трансферу Пиняева
17:57
9
Назван клуб РПЛ, где могут оказаться Слуцкий и Дзюба
17:41
3
«Он в своем мире»: выявлен игрок «Зенита», у которого потухли глаза
17:29
4
Игрок «Родины» попросился в сборную России после хет-трика
17:20
6
В «Крыльях Советов» раскрыли неожиданное прозвище Рассказова
16:50
3
«Локомотиву» не продали футболиста сборной Армении
16:29
2
ВидеоОбзор матча «Родина» – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
15:53
РПЛ. «Родина» упустила победу над «Акроном» – 3:3
15:53
20
Оздоев: «Чемпионат Греции сильнее РПЛ»
15:44
5
Новая информация о поиске «Спартаком» вингера
15:30
16
ФотоКарпин посетил матч аутсайдеров РПЛ
15:15
9
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Факел»: 15 августа 2026
15:05
1
Гусев ответил, есть ли у Тюкавина мотивация выступать за «Динамо»
14:54
Глава РЖД принял решение по трансферу Карпукаса в «Зенит»
14:39
20
Тикнизян отказал топ-клубу РПЛ ради «Олимпиакоса»
14:32
9
«Локомотив» продаст Батракова «Галатасараю», но при одном условии
14:20
9
Глава РЖД определился с будущим Галактионова в «Локомотиве»
14:12
4
«Динамо» предложило 6 миллионов за чилийского вингера
13:57
3
Команде академии «Спартака» запретили участвовать в кубке Глушакова
13:45
11
Орлов уличил игроков «Зенита» в непрофессионализме
13:34
3
Глава РЖД прибыл на базу «Локомотива» для обсуждения трансферов Батракова и Карпукаса
13:19
6
Кириченко назвал российских футболистов, способных заиграть в Европе
13:08
4
Даку высказался о дебюте за «Спартак»
12:40
11
«Зенит» объявил об уходе игрока в «Крылья Советов»
12:08
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+