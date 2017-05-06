Карасев: «В Лиге чемпионов платят в три раза больше, чем в РФПЛ, но деньги – не главное»

Российский арбитр Сергей Карасев рассказал о заработках в Лиге чемпионов. Также он отметил, что в настоящее время сосредоточен на судействе в Европе, а не в РФПЛ.

«На то, почему сейчас я так мало работаю в России, есть объективные причины. В начале сезона я был задействован на Олимпиаде и Еврокубках. Валентин Иванов сам работал на топ-уровне, все понимал и предлагал взять паузу. Во-вторых, раз уж я из Москвы, то могу судить только московские дерби. Таких матчей в этом сезоне лишь шесть. При этом, Роберто Розетти позволял судьям ФИФА работать на любых матчах, даже на «Спартак» — «Зенит» — и проблем, как мне казалось, не было.

Это дискриминация и московским судьей быть невыгодно? Мне кажется, что департамент судейства принял такое решение – изменить его или как-то комментировать я не могу. Это правда, что с учетом запретов и ограничений я сосредотачиваюсь на Европе. Еврокубки во главе угла сейчас, но это и естественно. Если ты успешно судишь там и это оценивают, значит, есть видимый прогресс. Но, при этом, я российский судья и хочу чаще и лучше работать в нашей стране.

Какая сумма полагается в Лиге чемпионов, если в РФПЛ главный судья зарабатывает примерно 90 тысяч рублей за матч? В три раза больше, но главное – не деньги, а цель. Пока что, повторю – это чемпионат мира в России», — сказал Карасев.