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    Льорис не узнал «Тоттенхэм» в матче с «Вест Хэмом»

    Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис считает, что его команда не справилась с давлением со стороны соперника в матче 36-го тура чемпионата Англии с «Вест Хэмом».

    «Сейчас нам нужно задать себе правильный вопрос: «Способны ли мы, особенно, находясь под давлением в большом матче, показать свой уровень?» В этом чемпионате мы показывали отличный футбол, поэтому данный результат очень обиден, я буквально не узнал «Тоттенхэм», – признался Льорис в интервью АР.

    Матч 36-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм» – «Тоттенхэм» закончился со счетом 1:0. В первом круге встреча между командами завершилась победой «шпор» со счетом 3:2.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.05.2017 11:17
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