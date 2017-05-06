Льорис не узнал «Тоттенхэм» в матче с «Вест Хэмом»

Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис считает, что его команда не справилась с давлением со стороны соперника в матче 36-го тура чемпионата Англии с «Вест Хэмом».

«Сейчас нам нужно задать себе правильный вопрос: «Способны ли мы, особенно, находясь под давлением в большом матче, показать свой уровень?» В этом чемпионате мы показывали отличный футбол, поэтому данный результат очень обиден, я буквально не узнал «Тоттенхэм», – признался Льорис в интервью АР.

Матч 36-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм» – «Тоттенхэм» закончился со счетом 1:0. В первом круге встреча между командами завершилась победой «шпор» со счетом 3:2.