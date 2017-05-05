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    КДК РФС не будет рассматривать высказывания Павлюченко

    КДК РФС пригласил на заседание четверых футболистов, участвовавших в потасовке в финале Кубка России между «Локомотивом» и «Уралом» (2:0). Об этом сообщил председатель комитета Артур Григорьянц.

    «На заседании КДК по финалу Кубку России будет рассмотрено удаление четверых игроков. Все они приглашены на КДК. Также приглашены представители клубов, судья Николаев и комиссар матча Куликов. Далее мы рассмотрим выбегание болельщиков на поле и использование пиротехники.

    Высказывания Романа Павлюченко рассмотрены не будут. По всей вероятности, это юрисдикция комитета по этике», – сказал Григорьянц.

    Напомним, что в концовке матча «Локомотив» – «Урал» арбитр Алексей Николаев удалил с поля Артема Фидлера, Джефферсона Фарфана, Эдгарда Манучаряна и Ари за участие в драке. Последний был подвержен жесткой критике со стороны Павлюченко, который назвал бразильца говном.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.05.2017 12:17
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 5 мая 2017, 19:28

      Все уже забыли,а они раздувают!!))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +160

      виктоша 5 мая 2017, 18:21

      Они еще не поняли, чья это юрисдикция. Когда поймут, никому до этого не будет дела, там вспыхнут новые скандалы. Да и не захотели Рому второй раз наказывать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 5 мая 2017, 12:48

      ...я Павлюченко не уважаю,но высказался он по делу---- у нас в России главные евреи и негры.Наказать Ари и другого негра по полной.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +183

      Cosh18 5 мая 2017, 12:34

      Событие то какое!)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 5 мая 2017, 12:30

      В итоге поперекладывают друг на друга ... КДК на комитет по этике ... комитет по этике еще на кого-нибудь ... и благополучно забудут ...

      1
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      Рейтинг: +162

      КАРАТ 5 мая 2017, 12:25

      Надо судью и Павлюченко удалять из футбола

      0
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      Рейтинг: +61

      МУМИЁ 5 мая 2017, 12:24

      Жить стало лучше, жить стало веселей.)))

      1
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