КДК РФС не будет рассматривать высказывания Павлюченко

КДК РФС пригласил на заседание четверых футболистов, участвовавших в потасовке в финале Кубка России между «Локомотивом» и «Уралом» (2:0). Об этом сообщил председатель комитета Артур Григорьянц.

«На заседании КДК по финалу Кубку России будет рассмотрено удаление четверых игроков. Все они приглашены на КДК. Также приглашены представители клубов, судья Николаев и комиссар матча Куликов. Далее мы рассмотрим выбегание болельщиков на поле и использование пиротехники.

Высказывания Романа Павлюченко рассмотрены не будут. По всей вероятности, это юрисдикция комитета по этике», – сказал Григорьянц.

Напомним, что в концовке матча «Локомотив» – «Урал» арбитр Алексей Николаев удалил с поля Артема Фидлера, Джефферсона Фарфана, Эдгарда Манучаряна и Ари за участие в драке. Последний был подвержен жесткой критике со стороны Павлюченко, который назвал бразильца говном.