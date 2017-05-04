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    Источник: Месси обвинил руководство «Барселоны» в провальном сезоне на фоне успехов «Реала»

    Английское издание Express сообщает о том, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси считает руководство клуба виноватым в неудачах по ходу нынешнего сезона. Согласно источнику, аргентинец выразил возмущение в беседе с руководством сине-гранатовых после полуфинала Лиги чемпионов «Реал»«Атлетико» (3:0). В частности, Месси недоволен трансферной политикой клуба в последние годы.

    Команда Луиса Энрике выбыла из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала, уступив «Ювентусу» с общим счетом 0:3. В турнирной таблице команда занимает первое место при равенстве очков со сливочными и одной игре в запасе у подопечных Зинедина Зидана. 27-го мая «Барселона» сыграет в решающем матче Кубка Испании против «Алавеса». В августе 2016 каталонцы обыграли «Севилью» со счетом 5:0 по сумме двух встреч и завоевали Суперкубок страны.

    Экс-физиотерапевт сборной Аргентины: «Месси не понимает, что значит футболка сборной. Неймар лучше, чем он»

    Источник: Express.co.uk

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    04.05.2017 15:33
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +83

      Alan_15 6 мая 2017, 00:05

      Если Месси заявил такое , то руководству Барселоны , которая только и делала , что всё время исполняла капризы аргентинца , надо от него избавляться !
      Месси возомнил себя тем , кем в действительности не является ! Во всех своих неудачах он винит то руководство Барселоны , то руководство аргентинского футбола !!! Вобщем кого угодно , только не себя !!!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 4 мая 2017, 20:09

      С трансферной политикой очень много вопросов

      2
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      Рейтинг: +713

      Kotofey75 4 мая 2017, 19:25

      По уровню таланта и по количеству издаваемой вони он начинает напоминать Марадону...

      -1
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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 4 мая 2017, 19:12

      Какая нафиг трансферная политика ,у тебя в команде одни звезды ,во главе с месси ,там соперники сами себе должны мячи закатывать в ворота от страха

      1
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      Рейтинг: +110

      Baich 4 мая 2017, 19:03

      Утятише!

      1
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      Рейтинг: +722

      Urry 4 мая 2017, 17:40

      Нам бы так - проиграли в четвертьфинале - и давай рвать волосы на голове

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > Urry 4 мая 2017, 17:54

      лучше пущай на ляжках рвут)))))))))))))

      0
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      Рейтинг: +54

      Evklid 4 мая 2017, 17:34

      Гном снова завонял)

      -2
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Evklid 5 мая 2017, 01:15

      Как потный голый мужик на аватарах любителей нетрадиционных отношений.

      2
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      Рейтинг: +54

      Evklid > la verdad 5 мая 2017, 05:19

      Из тебя психолог никакой)

      -2
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      Рейтинг: +54

      Evklid > la verdad 5 мая 2017, 05:31

      Пидорок,скажи это здесь - vk.com/mirkofilipovic

      -2
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      Рейтинг: +3558

      Axe111 4 мая 2017, 17:33

      плакса нулевая

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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 4 мая 2017, 16:55

      После полуфинала? Это же зависть! А разве "Реал" кого то купил? Морато? Он в лавке сидит,Асенсио? Он даже бегать не умеет. Это зависть,господа. Криш 5 положил Баварию,пока 3 Атлетико,а это троица МНС, ни одного в двух матчах Ювентусу... А что касаеться смены клуба,пусть попробует. Нигде,кроме как в Барсе,он ничего не сможет. Пример сб.Аргентина... Он сам это прекрасно понимает.

      2
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar > DeStar 4 мая 2017, 21:51

      Да,согласен,хороший игрок.техничный и умный. Но немного медлительный,в матче с Атлетико,было 2-3 момента,но скорость подвел. Ничего,Зидан натаскает)))

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      Рейтинг: +4624

      la verdad 4 мая 2017, 16:25

      Вся эта новость - испанский флаг (только без красного))))

      2
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