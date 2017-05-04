Источник: Месси обвинил руководство «Барселоны» в провальном сезоне на фоне успехов «Реала»

Английское издание Express сообщает о том, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси считает руководство клуба виноватым в неудачах по ходу нынешнего сезона. Согласно источнику, аргентинец выразил возмущение в беседе с руководством сине-гранатовых после полуфинала Лиги чемпионов «Реал» – «Атлетико» (3:0). В частности, Месси недоволен трансферной политикой клуба в последние годы.

Команда Луиса Энрике выбыла из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала, уступив «Ювентусу» с общим счетом 0:3. В турнирной таблице команда занимает первое место при равенстве очков со сливочными и одной игре в запасе у подопечных Зинедина Зидана. 27-го мая «Барселона» сыграет в решающем матче Кубка Испании против «Алавеса». В августе 2016 каталонцы обыграли «Севилью» со счетом 5:0 по сумме двух встреч и завоевали Суперкубок страны.

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