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  • Источник: Месси обвинил руководство «Барселоны» в провальном сезоне на фоне успехов «Реала»

Источник: Месси обвинил руководство «Барселоны» в провальном сезоне на фоне успехов «Реала»

4 мая 2017, 15:33
39

Английское издание Express сообщает о том, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси считает руководство клуба виноватым в неудачах по ходу нынешнего сезона. Согласно источнику, аргентинец выразил возмущение в беседе с руководством сине-гранатовых после полуфинала Лиги чемпионов «Реал»«Атлетико» (3:0). В частности, Месси недоволен трансферной политикой клуба в последние годы.

Команда Луиса Энрике выбыла из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала, уступив «Ювентусу» с общим счетом 0:3. В турнирной таблице команда занимает первое место при равенстве очков со сливочными и одной игре в запасе у подопечных Зинедина Зидана. 27-го мая «Барселона» сыграет в решающем матче Кубка Испании против «Алавеса». В августе 2016 каталонцы обыграли «Севилью» со счетом 5:0 по сумме двух встреч и завоевали Суперкубок страны.

Экс-физиотерапевт сборной Аргентины: «Месси не понимает, что значит футболка сборной. Неймар лучше, чем он»

Источник: Express.co.uk
Испания. Примера Барселона Реал Месси Лионель
Комментарии (39)
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P10NER
1493902026
аху***л так то л*х! Он просто игрок! Был бы владельцем гнул бы пальцы! Черт просто
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zarsm
1493902261
По делу, ни один из пришедших в последнюю трансферную компанию не оправдал возложенных на них ожиданий.
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Protosser
1493902518
Ну все правильно. ОН имеет право высказывать свое мнение. Если суки из руководства, разворовывающие бюджет клуба, чем-то недовольны - Месси легко себе найдет клуб, где деньги тратятся на нормальных игроков, а не выбрасываются по 40 миллионов на всякие кочерыжки с ногами.
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neveldomha
1493903772
А я считаю, что Месси стал играть хуже после того, как отпустил бороду. Борода мешает Месси самореализоваться.
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Байкал-Сибирь
1493904305
Ох как же уже надел этот неполноценный жалкий карлик
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dzhanavar
1493906159
После полуфинала? Это же зависть! А разве "Реал" кого то купил? Морато? Он в лавке сидит,Асенсио? Он даже бегать не умеет. Это зависть,господа. Криш 5 положил Баварию,пока 3 Атлетико,а это троица МНС, ни одного в двух матчах Ювентусу... А что касаеться смены клуба,пусть попробует. Нигде,кроме как в Барсе,он ничего не сможет. Пример сб.Аргентина... Он сам это прекрасно понимает.
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Axe111
1493908436
плакса нулевая
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Evklid
1493908463
Гном снова завонял)
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Urry
1493908820
Нам бы так - проиграли в четвертьфинале - и давай рвать волосы на голове
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RamonCSKA
1493914355
Какая нафиг трансферная политика ,у тебя в команде одни звезды ,во главе с месси ,там соперники сами себе должны мячи закатывать в ворота от страха
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