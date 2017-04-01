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  • Экс-физиотерапевт сборной Аргентины: «Месси не понимает, что значит футболка сборной. Неймар лучше, чем он»

Экс-физиотерапевт сборной Аргентины: «Месси не понимает, что значит футболка сборной. Неймар лучше, чем он»

1 апреля 2017, 22:15
7

Бывший физиотерапевт сборной Аргентины Карлос Дибос рассказал о своем отношении к нападающему Лионелю Месси.

«Говорить с тренером о том, с кем ты хочешь играть — не так уж и плохо, но такой футболист должен быть личностью, показывать мужество и храбрость. Он должен быть готов нести команду на собственных плечах. Диего Марадона был именно таким человеком.

Игрок сборной должен понимать, что футболка сборной олицетворяет всех аргентинцев. У Диего это было, у Лео — нет.

Это отнюдь не означает что-то плохое. Для меня Месси входит в тройку лучших игроков мира. Но Неймар на данный момент лучше, чем он», — цитирует Дибоса TyC Sports.

Ранее Месси был дисквалифицирован на четыре матча за оскорбление лайнсмена во время матча против Чили в рамках отборочного турнира к ЧМ-2018.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Европа Барселона Аргентина Месси Лионель
Комментарии (7)
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Gullit 76
1491075576
Экс-терапевт,экс-гальюновед;скоро мнение экс - педерастов будут печатать.Это же очень важно и всех интересует.
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Mr Abdullaev
1491076971
Бывший физ) А когда в сборной был ска не мог этого говорить ? О каком мужестве и храбрости ты балаболишь ? Неймару проще потому что в Бразилии мощнейший состав по сути
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Густав Веллер
1491082882
Сс
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Superviser77
1491101373
Замучили бедненького пацана....
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ДАША Д
1491103660
Это футболка сборной Аргентины не понимает что значит быть надетой на Месси.
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опус 2
1491103699
Экс -водитель автобуса сборной ,категорически ,с ним не согласен !
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Luis Figo
1491116258
А что делать ему если никто кроме него так хорошо не играет в последнее время?! Один человек не воин! В сборной только 2-3 игрока играют оставляя все силы на поле! А это очень важный фактор!!! Все дело в тренере!
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