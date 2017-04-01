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    Экс-физиотерапевт сборной Аргентины: «Месси не понимает, что значит футболка сборной. Неймар лучше, чем он»

    Бывший физиотерапевт сборной Аргентины Карлос Дибос рассказал о своем отношении к нападающему Лионелю Месси.

    «Говорить с тренером о том, с кем ты хочешь играть — не так уж и плохо, но такой футболист должен быть личностью, показывать мужество и храбрость. Он должен быть готов нести команду на собственных плечах. Диего Марадона был именно таким человеком.

    Игрок сборной должен понимать, что футболка сборной олицетворяет всех аргентинцев. У Диего это было, у Лео — нет.

    Это отнюдь не означает что-то плохое. Для меня Месси входит в тройку лучших игроков мира. Но Неймар на данный момент лучше, чем он», — цитирует Дибоса TyC Sports.

    Ранее Месси был дисквалифицирован на четыре матча за оскорбление лайнсмена во время матча против Чили в рамках отборочного турнира к ЧМ-2018.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.04.2017 22:15
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 2 апреля 2017, 09:57

      А что делать ему если никто кроме него так хорошо не играет в последнее время?! Один человек не воин! В сборной только 2-3 игрока играют оставляя все силы на поле! А это очень важный фактор!!! Все дело в тренере!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +988

      опус 2 2 апреля 2017, 06:28

      Экс -водитель автобуса сборной ,категорически ,с ним не согласен !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 2 апреля 2017, 06:27

      Это футболка сборной Аргентины не понимает что значит быть надетой на Месси.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 2 апреля 2017, 05:49

      Замучили бедненького пацана....

      0
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      Рейтинг: +40

      Густав Веллер 2 апреля 2017, 00:41

      Сс

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 1 апреля 2017, 23:02

      Бывший физ) А когда в сборной был ска не мог этого говорить ? О каком мужестве и храбрости ты балаболишь ?

      Неймару проще потому что в Бразилии мощнейший состав по сути

      4
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 1 апреля 2017, 22:39

      Экс-терапевт,экс-гальюновед;скоро мнение экс - педерастов будут печатать.Это же очень важно и всех интересует.

      3
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