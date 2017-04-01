Экс-физиотерапевт сборной Аргентины: «Месси не понимает, что значит футболка сборной. Неймар лучше, чем он»

А что делать ему если никто кроме него так хорошо не играет в последнее время?! Один человек не воин! В сборной только 2-3 игрока играют оставляя все силы на поле! А это очень важный фактор!!! Все дело в тренере!
Бывший физиотерапевт сборной Аргентины Карлос Дибос рассказал о своем отношении к нападающему Лионелю Месси.
«Говорить с тренером о том, с кем ты хочешь играть — не так уж и плохо, но такой футболист должен быть личностью, показывать мужество и храбрость. Он должен быть готов нести команду на собственных плечах. Диего Марадона был именно таким человеком.
Игрок сборной должен понимать, что футболка сборной олицетворяет всех аргентинцев. У Диего это было, у Лео — нет.
Это отнюдь не означает что-то плохое. Для меня Месси входит в тройку лучших игроков мира. Но Неймар на данный момент лучше, чем он», — цитирует Дибоса TyC Sports.
Ранее Месси был дисквалифицирован на четыре матча за оскорбление лайнсмена во время матча против Чили в рамках отборочного турнира к ЧМ-2018.