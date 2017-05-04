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    В сезоне-2017/18 в Португалии введут видеоповторы

    Начиная со следующего сезона, в матчах португальской Примейры будут использоваться видеоповторы. Об этом сообщает местное издание Record. По данным источника, в случае позитивной оценки национальной Федерации футбола, нововведение останется на постоянной основе с сезона-2018/19. Стоимость использования данной технологии в одном матче будет равна 2000 евро.

    В апреле «Бомбардир» писал о введении видеоповторов в Италии и Испании.

    Источник: Record

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    04.05.2017 13:38
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 4 мая 2017, 15:27

      Во блин. страна маленькая, но команд в высшем дивизионе больше чем в РФПЛ, а значит и стадионов которые предстоит оборудовать, больше. Но деньги на это нашлись. А тут Великая Россия на 16 стадионов. что бы их оборудовать системами видеоповторов найти не может. Может быть у них просто меньше воруют?

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      Рейтинг: +245

      Тамхар > kykyi 4 мая 2017, 18:09

      Ну конечно! И нашим судьям платить тогда не нужно будет, а никому этого не хочется в руководстве нашего футбола. Потому и пишут, что нужно согласовывать с ФИФА и нужны бешеные деньги. Португалии вот с ФИФА ничего не нужно согласовывать. Когда хочешь - ищешь возможности, когда не хочешь - ищешь причины.

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 4 мая 2017, 14:11

      Давно пора ввести видеоповторы в футболе,по крайней мере технических вопросах взятие ворот,положение вне игры и от кого ушел мяч и это не замедлит игру,как считают некоторые,а наоборот убыстрит, потому,что сейчас очень много времени уходит на глупые споры например , что будет угловой или удар от ворот.

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