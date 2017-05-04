В сезоне-2017/18 в Португалии введут видеоповторы

Начиная со следующего сезона, в матчах португальской Примейры будут использоваться видеоповторы. Об этом сообщает местное издание Record. По данным источника, в случае позитивной оценки национальной Федерации футбола, нововведение останется на постоянной основе с сезона-2018/19. Стоимость использования данной технологии в одном матче будет равна 2000 евро.

В апреле «Бомбардир» писал о введении видеоповторов в Италии и Испании.