Испанский журналист: со следующего сезона в Примере введут видеоповторы

Хуанма Кастаньо, ведущий передачи El Partizado на испанском телеканале COPE, сообщил о введении видоповторов в матчах Ла Лиги.

Журналист написал в Twitter о том, что решение было принято на заседании судейского комитета Федерации футбола Испании и будет реализовано с начала сезона-2017/18.

Ранее сообщалось об аналогичном нововведении в играх чемпионата Италии.

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