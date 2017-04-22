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    Испанский журналист: со следующего сезона в Примере введут видеоповторы

    Хуанма Кастаньо, ведущий передачи El Partizado на испанском телеканале COPE, сообщил о введении видоповторов в матчах Ла Лиги.

    Журналист написал в Twitter о том, что решение было принято на заседании судейского комитета Федерации футбола Испании и будет реализовано с начала сезона-2017/18.

    Ранее сообщалось об аналогичном нововведении в играх чемпионата Италии.

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    Источник: Twitter

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    22.04.2017 00:12
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 23 апреля 2017, 15:30

      думаю что везде пора это делать, ошибаются или "типа ошибаются" судьи везде, а с учётом того какое бабло крутится в футбольной сфере, эти ошибки стоят очень много денег, и деньги эти часто идут в карман судье. Так что видеоповторы это очень правильный шаг, который исключит постоянные обвинения друг друга в помощи судей.

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 22 апреля 2017, 11:26

      В России тоже пора!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 22 апреля 2017, 11:26

      Наконец то,пенальти научаться ставить правильно и симулянтов изгонять с поля!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +2460

      Аид666 22 апреля 2017, 06:02

      давно пора

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +37

      Arsenal Tula LDPR 22 апреля 2017, 01:37

      .

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      Рейтинг: +98

      qw3rty33 22 апреля 2017, 01:23

      давно пора

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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 22 апреля 2017, 01:18

      Хоть кто-то решился.

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      Рейтинг: +2389

      serglider 22 апреля 2017, 00:58

      Давно пора сделать как в волейболе и большом теннисе, тренер или игрок имеет право за матч взять три видеоповтора, если попросивший повтор не прав, то повтор "сгорает", если прав, то сохраняется. В этом случае можно отказаться от судьей за воротами. А то футбол уже превращается в арену судейского беспредела!

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