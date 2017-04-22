Испанский журналист: со следующего сезона в Примере введут видеоповторы

думаю что везде пора это делать, ошибаются или "типа ошибаются" судьи везде, а с учётом того какое бабло крутится в футбольной сфере, эти ошибки стоят очень много денег, и деньги эти часто идут в карман судье. Так что видеоповторы это очень правильный шаг, который исключит постоянные обвинения друг друга в помощи судей.
Хуанма Кастаньо, ведущий передачи El Partizado на испанском телеканале COPE, сообщил о введении видоповторов в матчах Ла Лиги.
Журналист написал в Twitter о том, что решение было принято на заседании судейского комитета Федерации футбола Испании и будет реализовано с начала сезона-2017/18.
Ранее сообщалось об аналогичном нововведении в играх чемпионата Италии.
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