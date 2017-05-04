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ЦСКА поздравил Слуцкого с 46-летием

4 мая 2017, 11:28
12

Пресс-служба ЦСКА поздравила бывшего главного тренера команды Леонида Слуцкого с 46-летием.

«Поздравляем с днем рождения прекрасного тренера и человека, трижды приводившего ЦСКА к золоту чемпионата России, Леонида Викторовича Слуцкого», – говорится в поздравлении.

Стоит отметить, что Слуцкий пришел в ЦСКА в 2009 году, покинул его в конце прошлого года. За это время выиграл с ним три чемпионата России, два Кубка России и два Суперкубка.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига ЦСКА Слуцкий Леонид
Комментарии (12)
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Xiko
1493888408
С Днем Рождения, Леонид! Всего наилучшего тебе!)
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xColaz
1493889776
Молодцы! Не забыли бродягу Слуцкого
Ответить
STALKER27
1493889973
С Днем Рождения!
Ответить
SunRomeS
1493890650
Леонид Викторович, с Днём Рождения Вас и всяческих успехов на Вашем поприще!!!
Ответить
Karpathian
1493894409
С днищем, Леонид Викторович!
Ответить
цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч
1493898377
С днем рождения!!!Желаю вам удачной работы заграницей!!!
Ответить
Kotofey75
1493905686
УДАЧИ, Леня! От спартаковцев. И еще более благодарной публики!
Ответить
champion_cska
1493906317
Леониду Слуцкому здоровья и удачи во всем!
Ответить
neofizer
1493921977
С днюхой!
Ответить
VVM1964
1493922507
" Пресс-служба ЦСКА поздравила бывшего главного тренера команды Леонида Слуцкого с 46-летием. " .... А КОМАНДА ???
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