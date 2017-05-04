ЦСКА поздравил Слуцкого с 46-летием

Пресс-служба ЦСКА поздравила бывшего главного тренера команды Леонида Слуцкого с 46-летием.

«Поздравляем с днем рождения прекрасного тренера и человека, трижды приводившего ЦСКА к золоту чемпионата России, Леонида Викторовича Слуцкого», – говорится в поздравлении.

Стоит отметить, что Слуцкий пришел в ЦСКА в 2009 году, покинул его в конце прошлого года. За это время выиграл с ним три чемпионата России, два Кубка России и два Суперкубка.