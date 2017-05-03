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    Фабрегас может перейти в «Ливерпуль» или «Манчестер Юнайтед»

    Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас во время летнего трансферного окна может сменить клубную прописку. По информации источника, в услугах испанца заинтересован «Ливерпуль». Также интерес к игроку проявляет «Манчестер Юнайтед».

    По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 35 миллионов евро. Действующий контракт игрока с лондонским клубом рассчитан до лета 2019 года.

    В нынешнем сезоне Фабрегас провел за «Челси» в АПЛ 25 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и девятью результативными передачами.

    Источник: Daily Star

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    03.05.2017 16:37
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +214

      Yurini 4 мая 2017, 21:43

      А он лучше будет В Челси! Так как с Синими он может выиграть всё! И комфорт в клубе! Все равно будет играть не всегда в старте просто! Плюс играть будет продолжать на уровне - в клубе который возвращается в свои лучшие кондиции!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +245

      Тамхар 4 мая 2017, 13:40

      Да не, он беспонтовый. Пора на тренера учиться.

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      Рейтинг: +22

      Dankaz 4 мая 2017, 06:37

      В Ливерпуле он будет полезнее

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      Рейтинг: +273

      Berikosha 3 мая 2017, 20:48

      Лучше в ливер

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