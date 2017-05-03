Фабрегас может перейти в «Ливерпуль» или «Манчестер Юнайтед»

А он лучше будет В Челси! Так как с Синими он может выиграть всё! И комфорт в клубе! Все равно будет играть не всегда в старте просто! Плюс играть будет продолжать на уровне - в клубе который возвращается в свои лучшие кондиции!
Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас во время летнего трансферного окна может сменить клубную прописку. По информации источника, в услугах испанца заинтересован «Ливерпуль». Также интерес к игроку проявляет «Манчестер Юнайтед».
По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 35 миллионов евро. Действующий контракт игрока с лондонским клубом рассчитан до лета 2019 года.
В нынешнем сезоне Фабрегас провел за «Челси» в АПЛ 25 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и девятью результативными передачами.