Фабрегас может перейти в «Ливерпуль» или «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас во время летнего трансферного окна может сменить клубную прописку. По информации источника, в услугах испанца заинтересован «Ливерпуль». Также интерес к игроку проявляет «Манчестер Юнайтед».

По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 35 миллионов евро. Действующий контракт игрока с лондонским клубом рассчитан до лета 2019 года.

В нынешнем сезоне Фабрегас провел за «Челси» в АПЛ 25 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и девятью результативными передачами.