Луис Адриано: «Спартак» приблизился к чемпионству. Рад, что забил в дерби»

Нападающий «Спартака» Луис Адриано поделился впечатлениями от победы над ЦСКА (2:1) в матче 26-го тура чемпионата России. Напомним, что бразильский форвард забил первый гол в составе красно-белых.

«Очень рад, что мне удалось забить и помочь команде победить в дерби. Любому игроку приятно выступать в ключевых матчах, и я не исключение.

«Спартак» приблизился к чемпионству, но теперь нам необходимо работать дальше. Нужно выиграть в следующей игре», – заявил Адриано.

Напомним, что для чемпионства «Спартаку» нужно набрать четыре очка в оставшихся четырех матчах РФПЛ.