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    Луис Адриано: «Спартак» приблизился к чемпионству. Рад, что забил в дерби»

    Нападающий «Спартака» Луис Адриано поделился впечатлениями от победы над ЦСКА (2:1) в матче 26-го тура чемпионата России. Напомним, что бразильский форвард забил первый гол в составе красно-белых.

    «Очень рад, что мне удалось забить и помочь команде победить в дерби. Любому игроку приятно выступать в ключевых матчах, и я не исключение.

    «Спартак» приблизился к чемпионству, но теперь нам необходимо работать дальше. Нужно выиграть в следующей игре», – заявил Адриано.

    Напомним, что для чемпионства «Спартаку» нужно набрать четыре очка в оставшихся четырех матчах РФПЛ.

    Источник: Globo

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    01.05.2017 01:26
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    Комментарии20
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    • ...
      Рейтинг: +100653

      zigbert 1 мая 2017, 09:19

      Спасибо Луис за важный гол.Ты пришел в Спартак в нужное время.Всех с победой.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3197

      Опорник84 > zigbert 1 мая 2017, 09:52

      Действительно важный гол!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 1 мая 2017, 09:11

      Эффектно, между ног, с победой вас всех

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2306

      4agaaa 1 мая 2017, 09:08

      В домик Игорю!!!! В следующем сезоне ждём побед в лч!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 1 мая 2017, 08:59

      Всегда забивай важные голы Спартак.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      СеняШахты 1 мая 2017, 08:25

      Молодцы

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 1 мая 2017, 08:21

      Я ждал этого момента 16 долгих лет.Так что с победой вас красно- белые братья.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда > Диктор 1 мая 2017, 08:52

      не торопись.....надо еще подождать ,надеюсь сегодня Томь хотя бы ничейку выцепит,и тогда нам остается в следующем туре грохнуть томь и все

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +48

      Антон Конев 1 мая 2017, 08:15

      оле

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +173

      Max Urbanov 1 мая 2017, 08:05

      Да уж надо говорить как есть, что не приблизился, а стал чемпионом уже.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +76

      _peretrukhin8 1 мая 2017, 07:45

      Я 9 лет жду чемпионства красно-белых!
      Мой отец ждет чемпионства 16 лет!
      И вот наконец то мы этого дождались!
      Великий и Могучий, спасибо тебе за то, что ты исполнил мою мечту!
      17 год я запомню навсегда!!!!!

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 1 мая 2017, 06:25

      Второй показал, что команды Спартак и ЦСКА просто разного уровня.

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      Рейтинг: +144

      человек просто > КЭТиК 1 мая 2017, 07:25

      А Ростов- Спартак какой уровень?

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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM > человек просто 1 мая 2017, 09:16

      ростов не умеет атаковать, всей командой в защите, редкие контратаки приводят к голу, а со Спартаком просто прорвало, с крыльями точно так же, это ничего не значит. А ростов максимум 1 гол забивает. Спартаку пошло это только на пользу, теперь голова остудилась и досрочно станут чемпионами

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