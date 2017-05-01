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  • Луис Адриано: «Спартак» приблизился к чемпионству. Рад, что забил в дерби»

Луис Адриано: «Спартак» приблизился к чемпионству. Рад, что забил в дерби»

1 мая 2017, 01:26
20

Нападающий «Спартака» Луис Адриано поделился впечатлениями от победы над ЦСКА (2:1) в матче 26-го тура чемпионата России. Напомним, что бразильский форвард забил первый гол в составе красно-белых.

«Очень рад, что мне удалось забить и помочь команде победить в дерби. Любому игроку приятно выступать в ключевых матчах, и я не исключение.

«Спартак» приблизился к чемпионству, но теперь нам необходимо работать дальше. Нужно выиграть в следующей игре», – заявил Адриано.

Напомним, что для чемпионства «Спартаку» нужно набрать четыре очка в оставшихся четырех матчах РФПЛ.

Источник: Globo
Россия. Премьер-лига Спартак Адриано Луис
Комментарии (20)
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DZHEK_VOROBEY1987
1493591570
Адриано красавчик,как в очко запихнул Игорьку.
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Гридень
1493604988
Гол в калитку Акинфееву дорогого стоит)))
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_peretrukhin8
1493613919
Я 9 лет жду чемпионства красно-белых! Мой отец ждет чемпионства 16 лет! И вот наконец то мы этого дождались! Великий и Могучий, спасибо тебе за то, что ты исполнил мою мечту! 17 год я запомню навсегда!!!!!
Ответить
Max Urbanov
1493615129
Да уж надо говорить как есть, что не приблизился, а стал чемпионом уже.
Ответить
Антон Конев
1493615725
оле
Ответить
Диктор
1493616099
Я ждал этого момента 16 долгих лет.Так что с победой вас красно- белые братья.
Ответить
СеняШахты
1493616354
Молодцы
Ответить
RedWhiteFans2
1493618392
Всегда забивай важные голы Спартак.
Ответить
4agaaa
1493618935
В домик Игорю!!!! В следующем сезоне ждём побед в лч!!!
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zigbert
1493619549
Спасибо Луис за важный гол.Ты пришел в Спартак в нужное время.Всех с победой.
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