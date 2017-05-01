Будогосский: «Матч ЦСКА – «Спартак» показал, что у нас есть надежные и хорошие судьи»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский остался доволен работой арбитра Владислава Безбородова на матче 26-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Спартаком» (1:2).

«Безбородов профессионально отработал дерби, к нему и его команде не может быть вопросов по этой игре. Матч «Спартака» и ЦСКА показал, что у нас есть достаточное количество надежных хороших судей, на которых мы можем рассчитывать, это очень приятный факт.

Благодарен вам за то, что интересуетесь судейством, за внимание, ведь обычно про судей вспоминают, когда ждут какой-то запах, когда пахнет», — сказал Будогосский.