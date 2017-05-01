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  • Будогосский: «Матч ЦСКА – «Спартак» показал, что у нас есть надежные и хорошие судьи»

Будогосский: «Матч ЦСКА – «Спартак» показал, что у нас есть надежные и хорошие судьи»

1 мая 2017, 00:07
8

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский остался доволен работой арбитра Владислава Безбородова на матче 26-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Спартаком» (1:2).

«Безбородов профессионально отработал дерби, к нему и его команде не может быть вопросов по этой игре. Матч «Спартака» и ЦСКА показал, что у нас есть достаточное количество надежных хороших судей, на которых мы можем рассчитывать, это очень приятный факт.

Благодарен вам за то, что интересуетесь судейством, за внимание, ведь обычно про судей вспоминают, когда ждут какой-то запах, когда пахнет», — сказал Будогосский.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Будогосский Андрей Безбородов Владислав
Комментарии (8)
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ufos73
1493587343
А матч Томь Анжи, показал, что нет ))
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DZHEK_VOROBEY1987
1493590086
Судья сегодня хорошо отсудил.
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fediy2009
1493604442
Сегодня отсудил ,,без базара,,
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rubinovyi2
1493608071
Все хорошо,только как вот с этим быть,когда игрок игроку на ногу наступает?
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Диктор
1493616477
Нашел иголку в стоге сена.
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zigbert
1493620625
Главное не нагадил.
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