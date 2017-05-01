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    Будогосский: «Матч ЦСКА – «Спартак» показал, что у нас есть надежные и хорошие судьи»

    Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский остался доволен работой арбитра Владислава Безбородова на матче 26-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Спартаком» (1:2).

    «Безбородов профессионально отработал дерби, к нему и его команде не может быть вопросов по этой игре. Матч «Спартака» и ЦСКА показал, что у нас есть достаточное количество надежных хороших судей, на которых мы можем рассчитывать, это очень приятный факт.

    Благодарен вам за то, что интересуетесь судейством, за внимание, ведь обычно про судей вспоминают, когда ждут какой-то запах, когда пахнет», — сказал Будогосский.

    Источник: Р-Спорт

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    01.05.2017 00:07
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100653

      zigbert 1 мая 2017, 09:37

      Главное не нагадил.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 1 мая 2017, 08:27

      Нашел иголку в стоге сена.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 1 мая 2017, 06:07

      Все хорошо,только как вот с этим быть,когда игрок игроку на ногу наступает?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +140

      fediy2009 1 мая 2017, 05:07

      Сегодня отсудил ,,без базара,,

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 1 мая 2017, 01:08

      Судья сегодня хорошо отсудил.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 1 мая 2017, 00:22

      А матч Томь Анжи, показал, что нет ))

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > vvv246 1 мая 2017, 11:31

      Повторы видел, как и ты, может быть )))

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