Фернандо: «Спартак» еще больше укрепил претензии на чемпионство»

Полузащитник «Спартака» Фернандо поделился впечатлениями от победы над ЦСКА (2:1) в матче 26-го тура чемпионата России. Бразилец подчеркнул, что теперь его команда близка к завоеванию титула в РФПЛ.

«Мощное получилось дерби? Еще бы! Было важно выиграть российское класико на выезде. Мы еще больше укрепили свои претензии на чемпионство. Кажется, нам осталось набрать не так много очков до чемпионства. Еще многое зависит от завтрашнего матча «Зенита». Хотя они, вероятно, выиграют. Знаем, что мы близко. Но пока мы еще ничего не добились. Нам нужно выжимать максимум в каждом матче. Любая игра для нас – финал.

Дзагоев был заявлен на матч в протоколе, объявлен диктором перед игрой, но на поле так и не вышел? Нам без разницы, играть против Дзагоева или еще кого-то. У нас своя команда. Хотя ЦСКА тоже силен. Поэтому матч получился настолько упорным», — сказал Фернандо.