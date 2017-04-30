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  • Фернандо: «Спартак» еще больше укрепил претензии на чемпионство»

Фернандо: «Спартак» еще больше укрепил претензии на чемпионство»

30 апреля 2017, 23:08
5

Полузащитник «Спартака» Фернандо поделился впечатлениями от победы над ЦСКА (2:1) в матче 26-го тура чемпионата России. Бразилец подчеркнул, что теперь его команда близка к завоеванию титула в РФПЛ.

«Мощное получилось дерби? Еще бы! Было важно выиграть российское класико на выезде. Мы еще больше укрепили свои претензии на чемпионство. Кажется, нам осталось набрать не так много очков до чемпионства. Еще многое зависит от завтрашнего матча «Зенита». Хотя они, вероятно, выиграют. Знаем, что мы близко. Но пока мы еще ничего не добились. Нам нужно выжимать максимум в каждом матче. Любая игра для нас – финал.

Дзагоев был заявлен на матч в протоколе, объявлен диктором перед игрой, но на поле так и не вышел? Нам без разницы, играть против Дзагоева или еще кого-то. У нас своя команда. Хотя ЦСКА тоже силен. Поэтому матч получился настолько упорным», — сказал Фернандо.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Фернандо
Комментарии (5)
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DZHEK_VOROBEY1987
1493590284
Уже чемпионы,никто и ничто не помешает отпраздновать. Всех порвали.
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Д Альбертини
1493603321
Надо, мол, Фернандо выключить из игры, и Спартак ничего не сможет сделать, т.к. Фернандо главный распасовщик в команде) в итоге Попов распасовал в этом матче. Это и есть командная игра! Молодцы ребята, Теперь все базары о не достойности быть чемпионами, ни о чем!)
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Cuervo
1493608750
Фернандо ключевой игрок СМ.С ПОБЕДОЙ КБ!!!
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Диктор
1493616730
Верим в вас.
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