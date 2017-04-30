Мутко: «Спартак» не упустит преимущество за четыре тура до конца чемпионата»

Глава РФС и вице-премьер РФ Виталий Мутко поделился мнением о шансах «Спартака» выиграть чемпионат России после победы над ЦСКА (2:1) в 26-м туре.

«Сейчас можно сказать, что шансы «Спартака» на чемпионство очень весомы, ведь осталось только четыре тура. Это преимущество «Спартак» не упустит. Команда выглядит здорово. Хотя футбол есть футбол, все в жизни бывает, но по настрою, по духу команда выглядит здорово.

Получился прекрасный матч двух равных команд. Здорово играл ЦСКА, в первом тайме доминировал, но кто-то должен был победить, и это сделал «Спартак». К Безбородову претензий нет. На матче работал судья высокого уровня, высокой квалификации, он старался не дергать игру, а решения дисциплинарного характера принимал вовремя. В целом он отсудил на уровне», – сказал Мутко.

Для победы в чемпионате команде Массимо Карреры осталось набрать четыре очка.