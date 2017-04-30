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  • Мутко: «Спартак» не упустит преимущество за четыре тура до конца чемпионата»

Мутко: «Спартак» не упустит преимущество за четыре тура до конца чемпионата»

30 апреля 2017, 20:20
14

Глава РФС и вице-премьер РФ Виталий Мутко поделился мнением о шансах «Спартака» выиграть чемпионат России после победы над ЦСКА (2:1) в 26-м туре.

«Сейчас можно сказать, что шансы «Спартака» на чемпионство очень весомы, ведь осталось только четыре тура. Это преимущество «Спартак» не упустит. Команда выглядит здорово. Хотя футбол есть футбол, все в жизни бывает, но по настрою, по духу команда выглядит здорово.

Получился прекрасный матч двух равных команд. Здорово играл ЦСКА, в первом тайме доминировал, но кто-то должен был победить, и это сделал «Спартак». К Безбородову претензий нет. На матче работал судья высокого уровня, высокой квалификации, он старался не дергать игру, а решения дисциплинарного характера принимал вовремя. В целом он отсудил на уровне», – сказал Мутко.

Для победы в чемпионате команде Массимо Карреры осталось набрать четыре очка.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Мутко Виталий
Комментарии (14)
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a-rakhmatov
1493573028
Это и без Мутко ежу понятно, что Спартак будет чемпионом)))
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Диктор
1493573142
Спартак чемпион-по факту.
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shinnik
1493573450
Прозрел.
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SeniorMoroz91
1493574897
наконец-то...
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alex1004
1493575072
Да Мутко пророк...
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Д Альбертини
1493575646
соглашусь с Мутко, по части судейства в матче. вообще никаких претензий по судейству быть не должно. Безбородову большое спасибо за его качественно выполненную работу!
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Пастырь
1493577032
На счет судьи согласен, не испортил игру. Но коменты Мутко просто жесть. Владимир Владимирович обратите внимание на футбол, ПОЖАЛУЙСТА. 2018 не за горами.
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BAIv
1493583661
муДка стал ярым поклонником спартака после того как поотдыхал вместе с федуном, вывод прост мудка шлю.а продажная даже не к0зёл
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DZHEK_VOROBEY1987
1493590501
Естественно не упустит,ещё больше отрыв должен стать.
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NEON-SM
1493619464
на редкость, судья неплохо провёл матч
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