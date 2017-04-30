Гончаренко: «Второй гол «Спартака» – ляп, который трудно объяснить»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итог поражению от «Спартака» в матче 26-го тура чемпионата России.

– Должен сказать, что футбол базируется на ошибках. Тот, кто совершает их меньше, тот и выигрывает. Второй гол – ляп, который трудно объяснить. Считаю, что такие игры нравятся болельщикам. Потрясающий накал был. Считаю, что у нас очень много позитивного. Меня радует позиционное нападение. Сейчас осталось четыре игры, которые нужно выиграть.

– Фернандес в первой половине действовал неплохо, но потом стал хуже. Это связано с Зобниным?

– Эта игра мало заметна для болельщиков, но интересна в плане тактики. Уже когда мы сыграли 15-20 минут, было понятно, как действует «Спартак». Это касается и Марио. Понятно, что Фернандес переигрывал на своем фланге. На это надо было реагировать. Считаю, что Зобнин стал играть защитника.

– Что с Дзагоевым?

– Мы сделали все возможное, чтобы он играл. Сегодня утром он сказал, что готов. Но уже после разминки не смог продолжить игру, – передает слова Гончаренко корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

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