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  • Гончаренко: «Второй гол «Спартака» – ляп, который трудно объяснить»

Гончаренко: «Второй гол «Спартака» – ляп, который трудно объяснить»

30 апреля 2017, 19:47
20

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итог поражению от «Спартака» в матче 26-го тура чемпионата России.

– Должен сказать, что футбол базируется на ошибках. Тот, кто совершает их меньше, тот и выигрывает. Второй гол – ляп, который трудно объяснить. Считаю, что такие игры нравятся болельщикам. Потрясающий накал был. Считаю, что у нас очень много позитивного. Меня радует позиционное нападение. Сейчас осталось четыре игры, которые нужно выиграть.

– Фернандес в первой половине действовал неплохо, но потом стал хуже. Это связано с Зобниным?

– Эта игра мало заметна для болельщиков, но интересна в плане тактики. Уже когда мы сыграли 15-20 минут, было понятно, как действует «Спартак». Это касается и Марио. Понятно, что Фернандес переигрывал на своем фланге. На это надо было реагировать. Считаю, что Зобнин стал играть защитника.

– Что с Дзагоевым?

– Мы сделали все возможное, чтобы он играл. Сегодня утром он сказал, что готов. Но уже после разминки не смог продолжить игру, – передает слова Гончаренко корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

«Зе Луишу дома не готовлю». Как ЦСКА отдал «Спартаку» чемпионство

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Гончаренко Виктор
Комментарии (20)
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xColaz
1493571027
«Новый тренер «ЦСКА» – ляп, который трудно объяснить»
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piligrim1986
1493571400
фууу, надо антохе написать, что с него ящик валидола)))
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cska-62
1493571460
Это не ляп, а пижонство. Васин и не пытался выбить мяч за ленточку. Мало кто помнит, но очень похожие ошибки были лет десять назад и у ветеранов обороны ЦСКА. Пусть не по возрасту, но по игре на таком уровне, Виктор Васин юноша! Ничего страшного. Если учиться на ошибках! Правда, Сергей, Алексей и Василий???
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azar80
1493571898
Все просто опытный защитник выбивает мяч в аут, а не опытный куда попало, вывод Васину не хватило опыта.
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RUSARM
1493572001
Как не прискорбно,но сами из-за двух ляпов проиграли!! А тем более не забили на первых минутах в пустые ворота,а не забиваешь ты-забивают тебе!! Осталось поздравить спартак с чемпионством,так как мы уже не чемпионы!!!
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policepnz
1493572014
бла бла тренер оправдание
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Бриг
1493572111
Трудно объяснить, почему не забили ещё пару штук. Хотя, Акинфеев, конечно...
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Диктор
1493572640
Просто был день Спартака.
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sochi-2013
1493580807
Васину, за пижонство, братья с Игнашевичем, просто обязаны навалять в раздевалке. Для его же пользы.
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DZHEK_VOROBEY1987
1493590887
Пусть тебе этот ляп сегодня во сне снится.
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