АПЛ. «Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Суонси»

В поединке 35-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» не смог на своем поле победить «Суонси».

Манкунианцы повели в счете под самый конец первой половины встречи, когда Уэйн Руни реализовал пенальти. Больше «красные дьяволы» отличиться не сумели, а вот «лебеди» усилиями Гильфи Сигурдссона на 79-й минуте вырвали ничью.

Чемпионат Англии. АПЛ. 35-й тур

Манчестер Юнайтед – Суонси – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Руни, 45 (с пенальти); 1:1 – Сигурдссон, 79.

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