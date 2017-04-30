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АПЛ. «Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Суонси»

30 апреля 2017, 15:57
5

В поединке 35-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» не смог на своем поле победить «Суонси».

Манкунианцы повели в счете под самый конец первой половины встречи, когда Уэйн Руни реализовал пенальти. Больше «красные дьяволы» отличиться не сумели, а вот «лебеди» усилиями Гильфи Сигурдссона на 79-й минуте вырвали ничью.

Чемпионат Англии. АПЛ. 35-й тур

Манчестер Юнайтед – Суонси – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Руни, 45 (с пенальти); 1:1 – Сигурдссон, 79.

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Фантазиста: угадай события московского дерби ЦСКА – «Спартак»

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Суонси
Комментарии (5)
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indie_jesus
1493557195
Ну налетай!
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anri1703
1493557561
смотрю таблицу шансы на четверку есть только вот скорее всего если мю в четверке будет то с нее Ливерпуль слетит а не мс а хотелось бы может так бы Гвардиола ле выйграл бы ))
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$CHELSEA$
1493559089
Ни о чем
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marslond
1493561301
Походу за левый пенальти МЮ вернулось)))
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