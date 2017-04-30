Мини-футбол. Дубль Букина помог «Прогрессу» разгромить «Динамо» и другие результаты

В матче 22-го тура Суперлиги «Прогресс» в гостях добился крупной победы над подмосковным «Динамо» – 5:1. Дублем в составе клуба из Глазова отметился Роман Букин.

В других встречах «Сибиряк» и «Синара» забили девять голов на двоих, «Новая Генерация» оказалась сильнее «Ухты», «Дина» уступила «Тюмени», «Газпром-ЮГРА» одержал победу над «Норильским Никелем».

Чемпионат России. Суперлига. 22-й тур

Норильский Никель (Норильск) – Газпром-ЮГРА (Югорск) – 1:2 (1:2)

Голы: 1:0 – Гордеев, 6; 1:1 – Афанасьев, 7; 1:2 – Чишкала, 18.

Тюмень – Дина (Москва) – 4:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Эскердинья, 3; 0:2 – Хамадиев, 26; 1:2 – Антошкин, 31; 2:2 – Милованов, 34; 2:3 – Хамадиев, 39; 3:3 – Неведров, 49; 4:3 – Антошкин, 50.

Динамо (Московская область) – Прогресс (Глазов) – 1:5 (0:2)

Голы: 0:1 – Зыков, 13; 0:2 – Гуляйкин, 20; 1:2 – Фукин, 30; 1:3 – Букин, 49; 1:4 – Катанэ, 49; 1:5 – Букин, 49.

Сибиряк (Новосибирск) – Синара (Екатеринбург) – 6:3 (3:1)

Голы: 1:0 – Жоан, 2; 1:1 – Тимощенков, 2; 2:1 – Сантана, 7; 3:1 – Сантана, 17; 4:1 – Кудзиев, 41; 5:1 – Сантан, 46; 6:1 – Талес, 47; 6:2 – Аширов, 48; 6:3 – Аширов, 50.

Новая Генерация (Сыктывкар) – Ухта – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Соколов, 12; 2:0 – Прокушев, 23; 2:1 – Зотов, 46.